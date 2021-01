Hannover

Kommt jetzt Bewegung in die Debatte um den Kohleausstieg im Kraftwerk Stöcken? Mehrere Umweltverbände bringen derzeit ein Bürgerbegehren auf den Weg, das das Ende der Kohleverstromung bereits 2026 statt wie geplant 2030 fordert. Jetzt schwenkt die SPD ein – allerdings mit einer etwas weicheren Formulierung als das Bürgerbegehren.

Bürgerbegehren gegen Steinkohle : SPD unterstützt Idee

2038 muss in Deutschland Schluss sein mit der Energienutzung aus Kohle. Die Stadtwerke wollen bereits 2030 aussteigen und warnen vor hohen Kosten und technischen Problemen, wenn der Zeitpunkt weiter nach vorne verschoben wird. Mehrere Umweltgruppen, die für das Bürgerbegehren kooperieren, fordern den Ausstieg bereits für 2026, weil das Kraftwerk jährlich 1,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Luft bläst – anderthalbmal so viel wie der Autoverkehr in Hannover.

Von der SPD schließen sich sowohl Partei- als auch Fraktionsspitze der Forderung im Grundsatz an. Man unterstütze das Vorhaben, einen „Umstieg auf CO2-neutrale Alternativen deutlich vor 2030 Realität werden zu lassen“, teilten die Parteichefs Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic sowie Fraktionschef Lars Kelich und der umweltpolitische Fraktionssprecher Philipp Kreisz mit.

SPD-Formulierung ist weicher

Allerdings benennen sie in einem Antragsentwurf für einen geplanten Ratsbeschluss das Ausstiegsdatum als „möglichst 2026“. Auch der Weg dorthin ist deutlich weicher formuliert. Während die Initiatoren des Bürgerbegehrens fordern, dass die städtischen Enercity-Aufsichtsratsmitglieder per Ratsbeschluss angewiesen werden, die Satzung des Energieversorgers so zu ändern, dass nach 2026 keine Kohle mehr verbrannt wird, will die SPD derzeit nur, dass die Stadtverwaltung mit Enercity über einen Ausstieg aus der Steinkohle verhandelt.

Die SPD muss den Entwurf für den Ratsantrag jetzt zunächst mit ihren Partnern im Mehrheitsbündnis diskutieren, also Grünen und FDP. Dann soll er im Umwelt- und im Finanzausschuss diskutiert und beschlossen werden.

