Hannover

Hände in verschiedenen Hautfarben, die vor einer Regenbogenfahne ineinandergreifen: Mit diesem Motiv möchte das Hannover-Kolleg an der Thurnithistraße nun ein Zeichen für Vielfalt und gegen Rassismus setzen. Entworfen und an die Wand der Turnhalle gesprayt wurde das Bild von der Schul-AG „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“.

„Das Ergebnis ist super geworden“

„Wir sind eine bunte Schule, die viele Nationalitäten vereint“, erklärt AG-Leiterin und Lehrerin Sylvia Schiffer die Aktion. Da die Turnhalle auch von vielen Vereinen genutzt werde, solle sie einladend für alle Menschen sein. Die Region Hannover, die als Trägerin für die Schulgebäude verantwortlich ist, hatte der Umgestaltung zuvor zugestimmt.

„Alle Menschen sind bei uns willkommen“, sagt Theresa Tilsner. Sie war Teil der AG „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“. Quelle: Lisa Eimermacher

Unter Anleitung des professionellen Sprayers Denis Kelle aus Bielefeld setzte eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern den Siegerentwurf von Mitschülerin Nina Bender um. Sie hatte sich in einem schulinternen Wettbewerb durchgesetzt. „Die Gruppe war hoch motiviert, offen – und das Ergebnis ist super geworden“, lobte Kelle die Gruppe nach dem zweitägigen Workshop, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten, wie sie ein Graffito gestalten.

Kleines Fest muss abgesagt werden

„Es ist eine tolle neue Erfahrung, und ich bin froh, dass ich am Workshop teilnehmen durfte“, sagte Fitim Jashari, der seit der Gründung der Schul-AG „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ vor eineinhalb Jahren dabei ist und nun zum ersten mal mit einer Sprühdose kreativ gewesen ist. Jeder habe seine Vorschläge bei der Umsetzung des Projekts einbringen können“, fügte der 22-Jährige hinzu.

Bei einem zweitägigen Workshop haben die Schüler gelernt, mit der Sprühdose umzugehen. Quelle: Lisa Eimermacher

Im Dezember hatten die Schülerinnen und Schüler des Hannover-Kollegs für ihre Initiative „Hand in Hand“ den Integrationspreis des Bezirksrats Döhren-Wülfel gewonnen. Mit dem damaligen Preisgeld in Höhe von 1000 Euro konnte nun der Großteil des Sprayprojekts finanziert werden. Die restlichen Kosten trägt die Schule. Das geplante fest zur Fertigstellung des Kunstwerks musste hingegen coronabedingt abgesagt werden. „Wir hoffen darauf, das Fest im nächsten Jahr nachholen zu können“, sagt die AG-Leiterin Schiffer.

Von Lisa Eimermacher