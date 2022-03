Hannover

Das Leid wiederholt sich. Vor sieben Jahren flohen die Menschen vor dem Bürgerkrieg in Syrien, schnell und unbürokratisch half Hannover. Das ist jetzt wieder nötig. Der anhaltende Krieg in der Ukraine vertreibt Hunderttausende Menschen aus ihrer Heimat. Allein die Landeshauptstadt Hannover rechnet mit bis zu 22.000 Kriegsflüchtlingen. Sie alle brauchen ein Dach über dem Kopf, einen Schutzraum und eine Perspektive für die Zukunft. Die Bürgerinnen und Bürger helfen schon, wo sie können. Die Verwaltung muss Notunterkünfte für die ersten Tage bereitstellen. Auf Sicht aber sind Tausende zusätzliche Wohnungen nötig – eine Herkulesaufgabe, die Mut, Kreativität und nicht zuletzt finanzielle Hilfen von Land und Bund erfordert.

Bedingungen sind widriger als vor sieben Jahren

Noch einmal zurück zur Fluchtbewegung vor sieben Jahren. Damals kaufte die Stadt für viel Geld Wohncontainer und setzte die Module zu kleinen Quartieren zusammen. Wohnungsbaugesellschaften wie „Hanova“ zogen in Windeseile Gemeinschaftswohnheime hoch. Mit dieser Kraftanstrengung konnte Hannover etwas verhindern, das damals in anderen Städten zum Alltag gehörte: Provisorische Zeltstädte, in denen die Menschen wochenlang ausharren mussten.

Jetzt sind die Bedingungen deutlich widriger. Die Flüchtlingswohnheime waren bereits vor Ankunft der Ukrainerinnen und Ukrainer nahezu komplett belegt. Der Markt für Wohncontainer ist praktisch leer gefegt. Bauen wird immer teurer, auch weil Krieg und Corona-Pandemie zu Engpässen bei Baustoffen führen. Grundstückspreise schnellen in die Höhe und die öffentlichen Kassen sind nach zwei harten Corona-Jahren leer. Dennoch darf und wird Hannover die Menschen nicht auf der Straße stehen lassen. Aber was ist zu tun?

Mehr Baugebiete wie hier am Kronsberg müssen erschlossen werden. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Auch private Unterbringung ist ein Baustein

Um den Geflüchteten rasch ein Dach über dem Kopf zu verschaffen, sollte die Stadt Hotels anmieten. Es ist zu hoffen, dass die Branche mitzieht und die Notlage nicht finanziell ausnutzt. Zudem darf das Umland nicht übersehen werden. Ein leer stehendes Klinikgebäude als Notunterkunft herzurichten, wie es jetzt in Springe geschieht, kann durchaus ein Weg sein. Und nicht zuletzt kommt es auf jeden einzelnen an. Das Mitgefühl der Regionsbewohner mit den Vertriebenen reicht tief, die Hilfsbereitschaft ist groß.

Bauen muss günstiger werden

Klar ist aber, dass Hannover nicht umhinkommt, neuen Wohnraum zu schaffen. Hier muss vieles schneller gehen: Baugenehmigungen müssen rascher erteilt werden, Bebauungspläne dürfen nicht endlose Schleifen durch die Gremien drehen. Und Bauen muss günstiger werden, etwa durch modulare Bauweisen und dadurch, dass die Stadt zumindest übergangsweise ihre selbst gesetzten, hohen ökologischen Baustandards lockert und sich auf die gesetzlichen Vorgaben beschränkt.

Niemand will eine Rückkehr zum einfachen Plattenbau, niemand wünscht sich einen Betonklotz auf der grünen Wiese, der leer steht, wenn die Notlage vorüber ist. Dennoch muss nicht jeder Neubau im Passivhausstandard errichtet werden. Neue Baugebiete am Stadtrand, aber auch in den Umlandgemeinden sollten zügig erschlossen werden, denn in Hannover sind Flächen rar und teuer. Dichtere Bebauung und höhere Häuser dürfen ebenfalls kein Tabu sein. Unsere Hilfe sollte den Kraftakt wert sein.