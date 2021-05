Kleefeld/Südstadt

Nein, es ist nichts Schönes an Corona, Lockdown und den vielen Einschränkungen. Alle Versuche, die Krise zur heimlichen Chance schönzureden, bleiben letztlich verkrampft. Aber ein paar nützliche Nebeneffekte haben all die belastenden Maßnahmen dann doch. Als Kollateralnutzen der Reisebeschränkungen entdecken viele seit einem Jahr die Schönheit der eigenen Heimat neu. Und da hat die Eilenriede nun eine neue, kleine Perle zu bieten.

Seit 650 Jahren ist der Grünzug jetzt Hannovers Stadtwald, und zum Jubiläum gibt es einen neuen Waldgeschichtspfad, der sich ganz coronakonform individuell abschreiten lässt. In Kleefeld laden 27 Stationen am Walter-Meyer-Weg nahe der Petrikirche dazu ein, die Geschichte des Waldes zu erkunden. Sie lehren, ein Stück der scheinbar so vertrauten Umgebung noch einmal mit ganz anderen Augen zu sehen.

Der Wald lehrt den Nutzen von besonnenem Handeln

Einst war die Eilenriede deutlich kleiner als jetzt, besonders ihr südlicher Teil wurde über Jahrhunderte hinweg von Menschen erst angelegt. Immer wieder war der Wald bedroht, durch exzessiven Kahlschlag oder Umweltfrevel, und immer wieder wurde er schließlich erhalten. Das war nie selbstverständlich, aber immer möglich. So rückt ein Spaziergang auf dem Walderlebnispfad aktuelle Sorgen in eine größere Perspektive. Und zeigt, dass es sehr wohl möglich ist, die Dinge durch besonnenes Handeln zum Guten zu gestalten.

Von Simon Benne