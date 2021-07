Hannover

Eine warme Sommernacht, junge Leute, so weit die Limmerstraße reicht, und kalte Getränke gibt’s an den zahlreichen Kiosken. Für die junge Generation, die sich in Linden-Nord zum Limmern trifft, ist dieses Szenario ein Traum. Für Anwohner, die schlafen wollen, ist es ein Alptraum.

Lebenslust trifft auf Ruhebedürfnis

Für leidgeprüfte Anwohner muss es sich wie Hohn anhören, wenn der Berliner Jugendforscher Klaus Hurrelmann darauf hinweist, dass es im zweiten Pandemiesommer Möglichkeiten für junge Menschen geben müsse, sich auch nachts in der Öffentlichkeit zu treffen. „Das ist eine Lebensphase, in der man raus muss, in der man sich erproben muss, Räume erobern“, sagt Hurrelmann öffentlich.

Das hat auch die Stadt Hannover verstanden und gemeinsam mit dem „Kollektiv siebzehn“ Lösungen für das Limmern gesucht. Unter anderem sollen den jungen Menschen alternative Räume geboten werden. Das ist gut und richtig – aber leider Zukunftsmusik.

Verbote verlieren nach zwei Lockdowns an Wirkung

Doch gerade jetzt, in diesem Sommer, bricht sich nach zwei Corona-Lockdowns inklusive Veranstaltungs- und Tanzverbot der Lebenswille der jungen Generation Bahn. Verbote allein können nicht die einzige Antwort der Stadt darauf sein, zumal die Ansteckungsgefahr im Freien sehr gering ist.

Beim Thema autofreie Stadt zeigt Hannovers Verwaltung gerade, wie experimentierfreudig sie sein kann. Wieso also nicht beim Thema Feiern urbane Plätze für Aktivitäten freigeben und zuvor die Anwohner informieren? Hurrelmann hätte dafür schon eine Sprachregelung: „Nehmt Rücksicht auf die Jugend, sie hat auch Rücksicht auf euch genommen. Und darum geben wir hier jetzt mal für ein paar Tage eine Sondergenehmigung.“

Von Rüdiger Meise