Hannover

Das Urteil des Landgerichts fällt erfreulich klar aus. Es ist gut, dass die Marktkirche ein modernes Kirchenfenster installieren darf – ganz unabhängig davon, ob man den Entwurf nun mag oder nicht. Kirchen sind keine Museen, sondern Orte gelebten Glaubens. Seit Jahrhunderten wird in der Marktkirche gebetet. Immer wieder hat sie ihre Gestalt dabei so verändert, dass Menschen verschiedener Epochen in ihr eine spirituelle Heimat finden konnten. Auch Nachkriegsarchitekt Dieter Oesterlen hat dem Bau den Stempel seiner Zeit aufgedrückt.

Es wäre grotesk, den Zustand einer Kirche mit Hinweis aufs Urheberrecht für Jahrzehnte zu zementieren. Architekten, die Kirchen gestalten, müssen damit rechnen, dass ihr Werk irgendwann überarbeitet wird. Oesterlens Stiefsohn, der jetzt mit seiner Klage gescheitert ist, sollte nach dem klaren Urteil Größe zeigen und nicht versuchen, den Einbau des von ihm ungeliebten Fensters weiter zu verzögern – zumal der Eingriff in Oesterlens Gesamtwerk überschaubar bleibt.

Von Simon Benne