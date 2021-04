Soll der Stadtbezirk Nord zulasten von Herrenhausen-Stöcken um ein kleines Eckchen wachsen? Einige Bürger wünschen sich das, weil sie sich eher Vinnhorst als Ledeburg zugehörig fühlen, Kinder in die Vinnhorster Grundschule, Erwachsene in die Vereine dort gehen. Die Stadt aber sagt Nein. Sie argumentiert damit, die Grenzziehung entlang großer Hauptverkehrsstraßen sei üblich und sinnvoll. Beim Blick auf den Stadtplan fällt allerdings auf, dass etliche Stadtbezirksgrenzen in Hannover so manche Zacken, so manche Aus- und Einbuchtungen aufweisen. Ganz so gradlinig verlief die Grenzziehung in der Vergangenheit also nicht. Und es hat immer wieder Fälle gegeben, in denen die Stadtverwaltung die Grenzen geändert hat.

Es gibt genügend Beispiele

Beispiel Goetheschule: Das Gymnasium lag im Bezirk Nord, bis eine neue Grenzziehung es vor rund 15 Jahren nach Herrenhausen verschob. Der Stadtbezirk Herrenhausen-Stöcken habe kein eigenes Gymnasium, so soll die Begründung gelautet haben.

Falls das Argument damals tatsächlich so gefallen sein sollte: Einen triftigen Grund für die Verschiebung von Stadtbezirksgrenzen liefert es nicht. Hannovers Gymnasien haben kein begrenztes Einzugsgebiet, sie stehen Kindern aus der gesamten Stadt offen, unabhängig vom Stadtteil, in dem die Familie lebt. In etlichen Stadtbezirken gibt es kein Gymnasium, in der Südstadt dagegen gleich mehrere.

Tatsächlich arbeitet die Goetheschule eng mit den anderen Schulen in Herrenhausen-Stöcken zusammen. Doch wäre das nicht auch ohne Grenzänderung gegangen?

„Es gibt Verflechtungen“

Genau dies führt die Verwaltung jetzt gegen eine erneute Grenzverschiebung an: Es sei selbstverständlich, dass es Verflechtungen zwischen den Stadtteilen gibt und die Menschen in Ledeburg und Vinnhorst vielfältige Beziehungen in den jeweils anderen Stadtteil pflegen. Das Leben der Menschen spielt sich tatsächlich nur selten allein in einem Stadtteil ab. Doch es stellt sich schon die Frage, warum das in einem Fall eine Rolle spielen soll, im anderen Fall aber nicht.

Von Bärbel Hilbig