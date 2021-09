Hannover

Wie sieht die City in Hannover in Zukunft aus? Was sind die Strategien gegen verstopfte Straßen? Und wie soll der Müll entsorgt werden? Wie wollen Politikerinnen und Politiker in Zukunft bezahlbare Wohnungen schaffen?

Über viele dieser Themen wird in Hannover leidenschaftlich diskutiert. Doch was steht in den Wahlprogrammen und wie finde ich heraus, welche Partei am besten zu mir passt? Die HAZ hat die Lösungsansätze der Parteien zu den wichtigsten Themen der Kommunalwahl in der Region abgefragt und aufgeschlüsselt.

Hier finden Sie die wichtigsten Positionen im Überblick.

Wohnungsmarkt

Wer in Hannover eine Wohnung sucht, muss viel Geduld mitbringen. Und wer eine Eigentumswohnung oder ein Haus kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Die HAZ erklärt, warum das so ist und welche Lösungsansätze die Parteien in ihren Wahlprogrammen bieten.

Zum Weiterlesen: Das sagen die Parteien zum angespannten Wohnungsmarkt

Müll-Entsorgung

Tonne oder Sack? Der Streit über die Abfallentsorgung wird in der Region mit großer Leidenschaft geführt. Das Umland diskutiert seit Jahren über den Restmüll, im Stadtgebiet Hannover geht es um den Verpackungsmüll. Die HAZ erklärt, warum das so ist und welche Lösungsansätze die Regionsparteien in ihren Wahlprogrammen bieten.

Zum Weiterlesen: Das sagen die Parteien zur Abfallentsorgung

Zukunft der Innenstadt

Leerstand, Pleiten und Elend auf den Straßen: Hannovers Innenstadt steckt in der Krise. Die HAZ erklärt, warum das so ist und welche Lösungsansätze die Parteien in ihren Wahlprogrammen bieten.

Zum Weiterlesen: Das sagen die Parteien zur Zukunft der Innenstadt

Nahverkehr und Mobilität

Verstopfte Straßen, volle Bahnen und Radfahrer, die sich auf schmalen Wegen drängeln. Die HAZ erklärt, warum das so ist und welche Lösungsansätze die Parteien in ihren Wahlprogrammen bieten.

Zum Weiterlesen: Das sagen die Parteien zum Thema Mobilität

Klimaschutz

Sommer werden heißer, die Gefahr von Hochwasser wächst: Der Klimawandel geht auch an Hannover und seinen Umlandgemeinden nicht spurlos vorbei, so viel steht fest. Die HAZ erklärt, welche Auswirkungen das hat und welche Lösungsansätze die Parteien in ihren Wahlprogrammen bieten.

Zum Weiterlesen: Das sagen die Parteien zum Klimaschutz

Lange Wartezeiten im Amt

Beim Bürgerservice hat die Stadt Hannover noch viel Luft nach oben, so viel ist klar. Die HAZ erklärt, warum das so ist und welche Lösungsansätze die Parteien in ihren Wahlprogrammen bieten.

Zum Weiterlesen: Was tun gegen das lange Warten auf dem Amt?

Von RND/HAZ