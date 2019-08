Die Polizei will mit Kontrollzonen am Hauptbahnhof und Steintor das Sicherheitsgefühl steigern. Auf HAZ-Anfrage präsentiert die Behörde nun erste Zahlen: Seit Juni gab es Dutzende Festnahmen, mehr als 2400 Überprüfungen und Hunderte Platzverweise. Am Steintor zeigt das Konzept erste Wirkung gegen die Drogenszene.