Hannover

Die 31-jährige Britin ist derzeit mit ihrem vierten Album Yesterday was forever erfolgreich. Ihre für den September geplanten Konzerte muss Kate Nash jedoch wegen Terminschwierigkeiten verschieben – darunter den für den 23. September geplanten Auftritt in Hannover. Stattdessen spielt sie nun am 12. Juni 2020 im Musikzentrum. Wie der Veranstalter Hannover Concerts mitteilt, behalten Tickets ihre Gültigkeit oder können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Von Simon Benne