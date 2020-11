Hannover

Was für eine Anrede: „Hallo Räuber ...“ - so steht es in dem Brief, den Heidi Junge (Name geändert) am Engesohder Friedhof öffentlich ausgehängt hat. Schließlich hat der Mensch, der sie bestohlen hat, keine Adresse hinterlassen, an die sie ihren Brief schicken könnte.

Ende Oktober war die Krankenschwester nach der Arbeit noch zum Grab ihrer Mutter auf dem Engesohder Friedhof gefahren. Die Handtasche ließ sie an jenem Nachmittag im verschlossenen Auto auf dem Beifahrersitz liegen. „Als ich nach 20 Minuten zurück kam, war die Scheibe eingeschlagen und die Handtasche verschwunden“, sagt die 51-Jährige.

Die gestohlene Tasche war ein Geschenk zum 50.

„Sie haben etwas, das mir gehörte. Etwas, wofür ich wirklich hart gearbeitet habe“, schreibt sie in dem Brief an den Täter. „Die Tasche, die Sie mir aus meinem Auto geraubt haben, habe ich zu meinem 50 Geburtstag bekommen“, heißt es darin. Die Tasche, ein Geschenk ihrer Familie, habe für sie auch einen großen ideellen Wert, sagt sie im Gespräch mit der HAZ: „Der Räuber weiß gar nicht, was er da angerichtet hat.“

„Ich wünsche Ihnen Gesundung“

Natürlich ging sie zur Polizei. „Und doch habe ich mich hilflos gefühlt“, sagt Heidi Junge. Um die Hilflosigkeit zu überwinden, um die Tat zu bewältigen und um nicht in der Rolle des passiven Opfers zu bleiben, setzte sie sich hin und verfasste den Brief an den Unbekannten. Darin bekundet sie auch, dass sie Respekt vor seinem Schicksal habe. „Ich zweifele nicht daran, dass Ihre räuberischen Hände auch gut sein können“, schreibt sie. „Wenn bei ihm im Leben alles glatt gelaufen wäre, würde er nicht auf solche Ideen kommen“, ergänzt sie im Gespräch.

In sehr persönlichen Worten berichtet die 51-Jährige in dem ausgehängten Brief von dem Pflegestudium, das sie an der Hochschule Hannover in der Mitte ihres Lebens noch einmal aufgenommen hat.

"Ich zweifele nicht daran, dass ihre räuberischen Hände auch gut sein können": Der Brief an den Täter an einem Baum vorm Engesohder Friedhof. Quelle: Simon Benne

In der gestohlenen Tasche waren neben einem Diensthandy auch ein Buch, das sie sich in der Bibliothek ausgeliehen hatte, und Vorlesungsmitschriften aus mehreren Wochen: „Ich hoffe, meine Aufzeichnungen sind in guten Händen bei Ihnen“, schreibt Heidi Junge mit bitterem Humor. „Schade ist, dass der Pflegeberuf für Sie nicht infrage kommt“, fügt sie hinzu. „Dafür braucht man ein tadelloses Führungszeugnis. Das wird schwer für Sie.“

„Ich wünsche Ihnen Gesundung an Geist und Seele“

Die Krankenschwester schreibt dem Täter weiter, dass sie die ihr anvertrauten Menschen auch unter widrigen Umständen und trotz menschlicher Enttäuschungen versorge. „Wir sind dennoch für jeden da. Für Räuber und auch für Maskenverweigerer.“ Und sie schließt tatsächlich mit guten Wünschen: „Bleiben Sie körperlich gesund, und ich wünsche Ihnen Gesundung an Geist und Seele.“

Eine Reaktion des Täters gab es bislang nicht. Dafür wurde eine Woche später auch das Auto von Heidi Junges Tochter aufgebrochen. Ebenfalls in der Südstadt.

Von Simon Benne