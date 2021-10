Drei Monate zeigen wechselnde Künstler und Kreative in einer leer stehenden Ladenzeile im Komplex des Cafés am Kröpcke in Hannover ihre Arbeiten. Initiatorin ist die „Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung“, die sich von der Aktion Ideenbeiträge für den Innenstadtdialog von Stadt und Verwaltung versteht – Motto: „City 2030 – wir machen Stadt.“