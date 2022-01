Hannover

Prüfend fällt sein Blick von der Empore ins Kirchenschiff. „Das sieht gut aus“, sagt Axel LaDeur. Von unten flutet warmes Licht die Kreuzkirche. Rund 400 Kerzen hat der Organist gerade angezündet, wie an jedem Donnerstag in Januar, seit 25 Jahren. „Inzwischen schaffe ich das mit etwas Unterstützung in einer guten Viertelstunde“, sagt der 55-Jährige.

„Atmosphäre, die Menschen fasziniert“: Axel LaDeur auf der Empore der illuminierten Kreuzkirche. Quelle: Samantha Franson

Dann setzt er sich an die Orgel – und füllt den Raum mit stimmungsvollen Klängen. Bach, Debussy und Jazz-Standards spielt er gemeinsam mit dem Saxofonisten Thomas Zander an diesem Abend. Seit 1997 organisiert er die Veranstaltungsreihe „Zeit zum Anhalten“. „In der dunklen Jahreszeit schafft die Beleuchtung eine Atmosphäre, die Menschen fasziniert“, sagt LaDeur. Vor Corona kamen dazu bis zu 150 Menschen, unter 2G-plus-Bedingungen sind es rund 70 Leute.

Seit 30 Jahren in der Kreuzkirche aktiv: Organist Axel LaDeur. Quelle: Samantha Franson

Er selbst kann in diesem Jahr noch ein zweites Jubiläum feiern. Seit 30 Jahren ist er Organist in der Kreuzkirche. Dabei fand er eher als Quereinsteiger zur Kirchenmusik. „Mein Herz schlug früh für die Hammond-Orgel“, sagt er lachend. In den Siebzigern war deren Sound schwer angesagt; der gebürtige Celler lernte von einem Kapellmeister in der Nachbarschaft das Nötigste an dem Instrument.

Orgelkonzerte für Kinder geplant

Mit 13 Jahren gab er selbst schon zehn Schülern Unterricht, und eines Tages fragte die Organistin im heimischen Wietze, ob er nicht Heiligabend in einer Dorfkirche einspringen könnte. „Das hat Spaß gemacht, und ich bin dabei geblieben“, sagt LaDeur. Nach dem Abi spielte er außerdem zwei Jahre lang Saxofon im Heeresmusikkorps, später hatte er mit einer Tanzmusikkapelle bis zu 120 Auftritte im Jahr – Silberhochzeiten, Familienfeiern, Dorfgasthöfe.

Im Schein von 400 Kerzen: Die Kreuzkirche bei der Musikreihe „Zeit zum Anhalten“. Quelle: Samantha Franson

Warum er ausgerechnet zur Orgel kam, weiß er selbst nicht so genau. „Das Instrument sucht sich seinen Spieler“, sagt er. Vermutlich reize ihn das faszinierende Zusammenspiel aus Tönen und Technik. „Wo sonst kann eine einzelne Person eine solche Klangfülle produzieren?“, fragt er. Dabei schlägt er immer wieder Brücken zur Unterhaltungsmusik: Um die Jahrtausendwende produzierte er Musicals in der damaligen Landesbühne, und er gründete eine Band, das Axel LaDeur Swingtett.

Für die dunkle Jahreszeit: Axel LaDeur bereitet die Kreuzkirche für die Konzerte der Reihe „Zeit zum Anhalten“ vor. Quelle: Samantha Franson

Die Kreuzkirche ist für ihn heute nur einer von vielen Orten, an denen er Musik macht. Gleichwohl kann er von der pittoresken Altstadtkirche schwärmen: „Sie ist ideal für kleinere Formate“, sagt der Musiker, der in der List lebt – eine perfekte Ergänzung zur großen Marktkirche mit ihren großen Chor- und Orgelkonzerten. Und die Orgel in der Kreuzkirche sei „ein Rolls Royce“. Vor zehn Jahren wurde das ursprünglich neobarocke Instrument mit seinen rund 3300 Pfeifen neu intoniert. „Sie ist dadurch viel sanfter und charmanter geworden“, sagt LaDeur.

Für sein viertes Jahrzehnt hier hat er noch große Pläne: Er will verstärkt Orgelführungen und -konzerte für Kinder anbieten. Damit auch die nächste Generation das Instrument entdecken kann.

Am Donnerstag, 20. Januar, 18.30 Uhr, spielt LaDeur in der illuminierten Kreuzkirche mit Flötistin Elisabeth Schwanda. Am 27. Januar, 18.30 Uhr, endet die Reihe mit dem Konzert „Pomp and Circus Dances“. Der Eintritt ist frei.

Von Simon Benne