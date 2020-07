Hannover

Das Gewerbeaufsichtsamt hat die Labore des Kriminaltechnischen Instituts (KTI) des Landeskriminalamts in Hannover aus Arbeitsschutzgründen gesperrt. Eine Sprecherin des niedersächsischen Innenministeriums bestätigte am Dienstag Berichte des „Weser-Kuriers“ und der „Braunschweiger Zeitung“. Das Ministerium setzte auch den Landtag über die Sperrung in Kenntnis. Wichtige Ermittlungen in den Bereichen Drogen, Doping oder Giftstoffe verzögerten sich deshalb. Die Leistungsfähigkeit des Instituts sei beeinträchtigt, hieß es.

Hintergrund ist der Sanierungsstau bei dem alten Gebäude des KTI am Waterlooplatz. Das Land plant einen umfassenden Neubau, um möglichst alle 1100 LKA-Mitarbeiter an einem Ort unterzubringen. Dazu sollte das alte KTI-Gebäude zunächst saniert werden, damit die Experten auch während der Arbeiten für das neue Gebäude die Labortätigkeit fortsetzen können. Das Gesamtprojekt soll 131 Millionen Euro kosten.

Das Innenministerium erwägt nun nach der Sperrung des Labors, Analysen an geeignete Institute innerhalb und außerhalb Niedersachsens zu vergeben und andere Länder um Amtshilfe zu bitten.

