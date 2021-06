Hannover

Kristine Heinzendorf kennt das AWO-Familienzentrum Schweriner Straße wie kaum eine andere. „Ich habe mein halbes Leben hier verbracht“, sagt die 34 Jahre alte Erzieherin und lacht. „Mir gefällt es hier anscheinend.“ So sehr offenbar, dass sie nun die neue Leiterin der Einrichtung in Kleefeld ist.

Angefangen hatte alles Anfang der Neunzigerjahre. Von 1990 bis 1993 war Heinzendorf erstmals im AWO-Familienzentrum – damals noch als Kind. Später, während ihrer Ausbildung, arbeitete sie für ein Jahr dort. Es folgte ein Abstecher in eine andere AWO-Kita, ehe sie 2008 abermals an die Schweriner Straße zurückkehrte. „Ich fing an, als die Einrichtung 2008 zum Familienzentrum wurde, das hat mich damals gereizt“, sagt Heinzendorf. 13 Jahre ist das nun her.

Neues Konzept ohne feste Gruppen

Als die bisherige Leiterin des Familienzentrums, Birgit von Dulak-Teichert, kürzlich nach 30 Jahren ihren Rückzug aus dem Arbeitsleben ankündigte, schlug diese Heinzendorf als Nachfolgerin vor. Doch die zögerte zunächst. „Am Anfang hatte ich ein wenig Angst vor dieser neuen Herausforderung, aber dieser kurze Moment wurde schnell von Vorfreude abgelöst“, sagt die Mutter einer neunjährigen Tochter.

Die AWO-Kita Schweriner Straße ist eine der größten in Kleefeld. 105 Kinder werden hier betreut: 75 in der Kindertagesstätte und 30 im Hort. Um die Leitung dafür zu übernehmen, musste Heinzendorf nebenbei ein Fernstudium zur Fachwirtin Kita- und Hortmanagement absolvieren. Ihr größtes Ziel: die Einführung der sogenannten Offenen Arbeit. Dabei sind die Kinder nicht mehr in feste Gruppen und Räume eingeteilt, sondern können sich unter geregelten Rahmenbedingungen frei bewegen und entfalten. „Das Konzept gibt es hier schon ein bisschen, aber ich möchte es mit meinem Team noch intensiver umsetzen“, sagt die Sehnderin. Dadurch würden die Kinder früh Selbstorganisation und Selbstständigkeit erlernen, was ihnen später in der Schule und im Berufsleben helfe.

Außengelände soll attraktiver werden

Die Corona-Pandemie habe diese bereits seit Längerem geplante pädagogische Weiterentwicklung noch ausgebremst. Außerdem seien die räumlichen Gegebenheiten der in den Siebzigerjahren gebauten Kita nicht einfach. Außerdem möchte die neue Leiterin das Außengelände attraktiver gestalten, zum Beispiel mit Pflanzen und einem Hochbeet. Geld dafür hat sie schon bei der Stadt beantragt.

Doch noch etwas ist Heinzendorf sehr wichtig: „Ich will ansprechbar sein – und ich mag den Trubel.“ Offenheit und Transparenz gehörten ohnehin zu den Leitlinien der Einrichtung. „Als Familienzentrum sind wir offen für den gesamten Stadtteil“, betont Heinzendorf. Das Zentrum bietet unter anderem Yoga, Sprachkurse und Elterncafés an. Zudem sei man gut vernetzt und arbeite sehr gut mit der Grundschule im Kleefelde zusammen, die die meisten Kinder im Anschluss an ihre Zeit in der Kita besuchen.

„Ich fühle mich hier wohl“

Viele Kinder kennen Heinzendorf noch aus ihrem Gruppendienst – für sie ist es ungewöhnlich, ihre ehemalige Erzieherin nun in dieser neuen Position zu erleben. „Sie sagen mir oft, dass sie mich vermissen, und fragen, wann ich wieder in ihre Gruppe zurückkomme“, sagt Heinzendorf. Und auch wenn sie schon viele Jahre in der Einrichtung verbracht hat, sollen es noch viele weitere werden. „Ich fühle mich hier einfach wohl.“

Von Laura Ebeling