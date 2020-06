Hannover

Tausende von Menschen haben sich am Sonnabend zu einer Demonstration gegen Diskriminierung auf dem Opernplatz versammelt – und damit auch in Hannover heftige Diskussionen darüber ausgelöst, was wichtiger ist – der Kampf gegen Rassismus oder der Schutz vor Corona-Infektionen? Und ist alles, was rechtlich erlaubt ist, auch klug? Teils standen Demonstranten eng beieinander, die vorgeschriebenen Mindestabstände waren nicht einzuhalten. Politiker wie Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zeigten sich angesichts der bundesweiten Black-Lives-Matter-Kundgebungen mit Blick auf die Ansteckungsgefahr besorgt.

In den sozialen Medien gab es emotional aufgeladene Debatten: Schließlich dürfen Kulturveranstaltungen in Niedersachsen derzeit nur als Open-Air-Events vor maximal 250 Besuchern über die Bühne gehen, Kinder können nicht regulär die Schule besuchen, ein großer Teil der Bevölkerung hält sich penibel an Abstandsregeln – und dann versammeln sich auf dem Opernplatz nach Polizeiangaben 8500 Menschen?

„Demonstrieren ist ein Grundrecht“

Regionspräsident Hauke Jagau verteidigt die Kundgebung: „Zu demonstrieren ist ein Grundrecht, das nur schwer einzuschränken ist“, sagt der Jurist, „ich habe großes Verständnis, wenn man gegen Rassismus protestiert.“ In den vergangenen Wochen hatten Gerichte das auch gestützt und coronabedingte Versammlungsverbote teils kassiert.

Gedränge vor der Oper: Die meisten Besucher der Demonstration trugen Masken, doch viele standen dicht beieinander. Quelle: Christian Behrens

Oberbürgermeister Belit Onay besuchte die Demonstration als Teilnehmer. „Der Kampf gegen Rassismus ist ein wichtiges Anliegen“, sagt auch er, „doch als ich sah, dass die Abstände nicht einzuhalten waren, hat das auch bei mir Unbehagen ausgelöst.“ Er habe sich dann eher am Rande der Kundgebung aufgehalten. „Die Polizei hat alles sehr besonnen begleitet“, sagt Onay.

„Alle Teilnehmer haben sich äußerst kooperativ und friedlich verhalten und fast ausnahmslos den Nasen-Mund-Schutz getragen“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Die Polizei hatte den Platz für die Kundgebung spontan erweitert und auch den Georgsplatz und die Georgstraße für die Demonstranten freigegeben, um das Gedränge zu reduzieren; teils wurde das Areal für den Verkehr gesperrt. So habe man die grundgesetzlich geschützte Versammlungsfreiheit wahren wollen, sagt die Polizeisprecherin.

Man habe sich gegen eine grundsätzliche Absage der Demonstration entschieden, sagt Shapovalova. Allerdings wurde in Absprache mit den Veranstaltern der ursprünglich geplante Zug zum Steintorplatz abgesagt, man blieb vor Ort. Die Kundgebung wurde außerdem schon um 18 Uhr beendet, zwei Stunden früher als geplant.

Auch in München und Frankfurt waren Demos wegen der unerwartet großen Zahl an Teilnehmern auf mehrere Plätze aufgeteilt worden.

„Wir haben daraus gelernt“

Die Organisatoren selbst zogen am Sonntag eine gemischte Bilanz – und zeigten sich dabei durchaus selbstkritisch: „Mit dem friedlichen Verlauf sind wir sehr zufrieden“, sagt Leon Enrique von der Black-Lives-Matter-Bewegung. „Allerdings hätten wir nicht mit einer so großen Masse gerechnet.“ Man sei vorab nur von gut 3000 Teilnehmern ausgegangen. Immer wieder hätten Ordner mit Megafonen dazu aufgefordert, den Abstand von 1,50 Metern einzuhalten, sagt der 24-Jährige: „Das war aber unmöglich, es war ein Kampf gegen Windmühlen.“

„Black Lives Matter“: Zur Kundgebung kamen weit mehr Menschen als von den Veranstaltern erwartet. Quelle: Christian Behrens

Auch bei einem so wichtigen Thema wie dem Engagement gegen Rassismus sei es nicht kleinkariert, auf Infektionsschutz zu achten, betont er. Bei der Vorbereitung der Demonstration sei dies ein wichtiges Thema gewesen. „Wir konnten unserer Verantwortung dabei nicht so gut nachkommen, wie es wünschenswert gewesen wäre, und wir haben daraus gelernt“, sagt er. Für mögliche weitere Veranstaltungen werde man das Konzept überdenken: „Hätten wir gewusst, dass so viele kommen, hätten wir uns schon diesmal einen anderen Platz ausgesucht.“

Von Simon Benne