Hannover

Er müht sich, die Wogen zu glätten – und gibt sich zugleich kämpferisch: Wenige Tage, nachdem das Zerwürfnis seines Presseclubs mit der Stadt ruchbar geworden ist, versucht Jürgen Köster, der Vorsitzende des Vereins, den Schaden zu begrenzen. In einem Schreiben an seine Mitglieder betont er jetzt, dass er Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) um ein persönliches Gespräch gebeten habe. „Dialog statt Korrespondenz – so hoffen wir, die Missverständnisse ausräumen zu können“, schreibt Köster. „Der Vorstand und auch ich haben ein großes Interesse an einem guten Verhältnis mit der Stadt Hannover.“

Ende vergangener Woche war es zum Eklat gekommen, als Onay seinen Rückzug aus dem Kuratorium des Leibniz-Rings ankündigte, den der Presseclub regelmäßig verleiht. Unter anderem bezeichnete der Oberbürgermeister ein Schreiben Kösters an seine Mitglieder als „inakzeptabel und unverzeihlich“. In der Rundmail hatte Köster nach Bemerkungen über die Jagd in Kirchrode („Im Tiergarten wird geschossen“) erklärt, die „Schonzeit“ für Onay sei vorbei. Der Oberbürgermeister sieht darin einen „Aufruf zur Jagd“ auf seine Person.

Presseclub sagt der Presse nichts

Einlenken will Köster offenbar nicht. Er bekräftigt noch einmal, dass der Presseclub die Vorwürfe Onays nicht akzeptiere. Er betont allerdings auch, dass seine wöchentlichen Rundschreiben („Post vom Vorsitzenden“) keine offiziellen Stellungnahmen des Presseclubs seien, sondern lediglich seine ganz persönlichen Ansichten. Ansonsten spreche der Presseclub nicht mit der Presse: „Ihr Vorstand hat entschieden, dass wir uns gegenüber der Presse nicht äußern“, schreibt der Vorsitzende an seine Mitglieder.

Er hat genug vom Presseclub: Oberbürgermeister Belit Onay hat sich aus dem Kuratorium des Leibniz-Rings zurückgezogen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Tatsächlich möchten diverse Vorstandsmitglieder zu dem Konflikt nicht mehr öffentlich Stellung nehmen. Nach Informationen der HAZ häufen sich infolge des Eklats dort mittlerweile die Austritte enttäuschter Mitglieder.

Das Zerwürfnis hat eine lange Vorgeschichte. Auf den Rathausfluren heißt es, dass sich die Verwaltungsspitzen von Köster, der mit einem robusten Selbstvertrauen gesegnet ist, schon in der Vergangenheit häufig übergangen oder brüskiert fühlten. Dennoch durften Veranstaltungen des Presseclubs weiter im Rathaus stattfinden – auch mit Blick auf das Renommee, das der Leibniz-Ring der Landeshauptstadt brachte.

Gemeindebund kritisiert Köster

Inzwischen wächst die Kritik am Presseclubchef. „In Zeiten, in denen es tätliche Angriffe auf Amtsträger gibt, ist es besonders geboten, fair mit diesen umzugehen“, sagt Thorsten Bullerdiek, Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. „Herr Köster hat es da an Respekt vermissen lassen.“ Seitens des Presseclubs sei viel Porzellan zerschlagen worden, sagt auch Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) – und fordert indirekt Kösters Rücktritt: „Einen Neubeginn der Kooperation kann ich mir nur mit personellen Veränderungen beim Presseclub vorstellen.“

FDP-Ratsfraktionschef Wilfried Engelke kann Onays Bruch mit dem Club, der kein Vertreter der Presse ist, ebenfalls nachvollziehen. „Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass es zuvor ein persönliches Treffen des Oberbürgermeisters mit dem Presseclub gegeben hätte, vielleicht mit externer Moderation“, sagt er. Für den Verein sei der Schaden immens. „Der Presseclub muss sich schon fragen, ob er öffentlich immer angemessen aufgetreten ist“, sagt Engelke. „Seine Reputation ist im Eimer. Wer will von denen denn jetzt noch einen Preis annehmen?“

Neuwahlen im April

Die Ratsopposition ist zurückhaltender, kritisiert Onay aber nicht explizit. Der Oberbürgermeister müsse natürlich darauf bedacht sein, das Ansehen des Leibniz-Rings zu wahren, sagt Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt. Doch mit einem Urteil hält er sich zurück: „Der ganze Streit schadet dem Ansehen der Stadt“, sagt er lediglich. „Am Ende gibt es nur Verlierer.“

Spätestens im April steht die Mitgliederversammlung des Presseclubs an, dabei soll es auch Neuwahlen geben. Ob er wieder für das Präsidentenamt kandidiert, lässt Köster offen. Die Mitglieder hätten dort die Möglichkeit, „alles zu hinterfragen“, schreibt er. „Auf dieses Wiedersehen mit Ihnen freue ich mich sehr.“

Von Simon Benne