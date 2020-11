Hannover

Autos, Busse, Stadtbahnen, Radfahrer und Fußgänger treffen am Küchengarten aus fünf Richtungen aufeinander. Wie der Verkehr an dem zentralen Knotenpunkt in Linden-Mitte künftig besser strukturiert und gesteuert werden könnte, soll in einer Anhörung mit Experten geklärt werden. Einen entsprechenden Antrag bringt die Fraktion der Grünen in die nächste Sitzung des Bezirksrats Linden-Limmer am Mittwoch, 11. November, ein.

Kreisel als Lösungsvariante?

Die Debatte um eine Neuordnung der Kreuzung hatte der Architekt Gerd Runge angestoßen, der dem Verein Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum angehört. Im Auftrag des Vereins hat das Verkehrsplanungsbüro PGT bereits einen Vorschlag erarbeitet, wie die Kreuzung mit einem Kreisel so umgebaut werden könnte, dass weniger Spuren und fast keine Ampeln mehr nötig wären – und mehr Platz für eine städtebauliche Umgestaltung entstünde.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Aktualität gewinnt das Thema auch, weil im Umfeld des Küchengartens gleich mehrere Veränderungen anstehen. Dazu zählt der dort geplante Hochbahnsteig ebenso wie der vom Großeigentümer angekündigte Umbau des Sockelgeschosses im Ihme-Zentrum und der Plan der Stadt, auf dem „Grünen Hügel“ zwischen Elisen- und Limmerstraße einen markanten Wohnkomplex zu errichten. Zu der Anhörung sollen nach den Vorstellungen der Grünen Ideengeber Runge, Vertreter des Büros PGT und des Fahrradclubs ADFC eingeladen werden, außerdem der für die Planung im Ihme-Zentrum verantwortliche Architekt des Büros RKW.

Auch Anwohner sollen zu Wort kommen

Die SPD möchte mit einem Ergänzungsantrag erreichen, dass zudem Fachplaner aus dem Verkehrsdezernat der Region Hannover und Experten der für den Hochbahnsteigbau zuständigen Gesellschaft Infra bei der Anhörung dabei sind. Auch die Teilnahme von Stadtplanern aus der hannoverschen Verwaltung halten die Sozialdemokraten für sinnvoll. Thomas Ganskow, Einzelvertreter der Piraten, schlägt darüber hinaus vor, Anwohner und Anwohnerinnen des Küchengartens zu Wort kommen zu lassen. Noch ist der Termin für die Anhörung offen, vermutlich könnte es in der Januarsitzung des Bezirksrats so weit sein.

Die FDP im Bezirksrat schlägt vor, die Grünfläche in der Nähe des Pfarrlandplatzes in Platz zu Ehren aller Gastarbeiter umzubenennen. Quelle: Irving Villegas

Albert-Schweitzer-Schule: Die Grundschule in Limmer soll einen zweiten Aufzug bekommen. Eine entsprechende Drucksache der Stadt liegt dem Bezirksrat zur Abstimmung vor. Schon seit Langem hatten sich das Gremium und auch das Schulkollegium dafür eingesetzt, dass die Schule, die einen Schwerpunkt für körperliche und motorische Entwicklung hat, einen weiteren Fahrstuhl erhält. Nur so kann die Barrierefreiheit für alle Schüler und Schülerinnen ermöglichst werden.

Platzumbenennung: Der Einzelvertreter der FDP, Ekim Bulut, regt an, die bisher namenlose Grünfläche nahe des Pfarrlandplatzes in Platz zu Ehren aller Gastarbeiter umzubenennen. In der Stadtpolitik hatte es vor drei Jahren eine aufgeregte Debatte gegeben, als Grüne, Linke, Piraten und Die Partei im Bezirksrat mehrheitlich beschlossen hatten, das Areal nach Halim Dener zu benennen, einem kurdischen Jugendlichen, der 1994 bei einer Plakataktion für die verbotene Partei PKK von der Polizei erschossen worden war. Die Stadtspitze hatte das Votum des Bezirksrats gekippt; das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte entschieden, dass dies rechtens war.

Die Sitzung des Bezirksrats beginnt am 11. November um 18 Uhr in der Aula des Gymnasiums Limmer, Wunstorfer Straße 14. Der Raum ist groß genug, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten.

Von Juliane Kaune