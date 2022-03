Hannover

Das World of Kitchen (WOK) Küchenmuseum wird angesichts des Krieges in der Ukraine auf ungewöhnliche Weise aktiv: Ehrenamtliche haben fünf Bananenkisten mit jeweils einem kompletten Hausstand für vierköpfige Flüchtlingsfamilien gepackt. Der Ukrainische Verein in Niedersachsen e. V. wird in den kommenden Tagen die Kisten abholen und Flüchtlingen, denen eine Wohnung zugewiesen wurde, die Spenden zukommen lassen.

„Das ist eine rein hannoversche Geschichte“, sagt Carl-Werner Möller-Hof vom Berge, der Direktor vom WOK Küchen-Museum. In den Kisten befänden sich Besteck, Teller, Gläser, Salz- und Pfefferstreuer, Salatschüsseln, Siebe, Brotmesser, Nudelhölzer, Weingläser und alles, was eine Küche brauche. „Es ist dann so, als ob die Flüchtlingsfamilien in eine Ferienwohnung kämen. Sie brauchen nichts mehr zu kaufen“, sagt Möller-Hof vom Berge.

Das Küchenmuseum WOK hat Haushaltsutensilien für ukrainische Flüchtlinge gesammelt und gespendet. Quelle: WOK

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Idee entstand bei dem Flohmarkt im museumseigenen Schlosscafé. Da das Küchenmuseum zum Beispiel für das tägliche Kochen mit Schülern auf Spenden angewiesen ist, habe das Küchenmuseum während der Corona-Krise gespendete Haushaltsutensilien verkauft. Bei den Flohmärkten seien viele Verkaufsgegenstände übriggeblieben. „Jetzt geht es uns wieder gut, dann können wir auch den Ukraineflüchtlingen helfen“, erzählt Möller-Hof vom Berge.

Von Jonathan Josten