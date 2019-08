Hannover

Entsteht am Leibnizufer ein Haus der Musik? Wird das Ihme-Zentrum zum Ort der Kunst? Viel ist in den vergangenen Monaten darüber spekuliert worden, welches die Leuchttürme für Hannovers Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt 2025 sein könnten. Antworten hat die Stadtverwaltung am Freitag im Kulturausschuss nicht geliefert, trotz hoher Erwartungen seitens der Ratspolitik. Die Bewerbungsmappe, das Bid Book, muss in ein paar Wochen abgegeben werden, doch bis dahin gehört es zu den bestgehüteten Geheimnissen im Rathaus. Immerhin hat das Kulturhauptstadtteam Einblick in seine Werkstatt gegeben.

Minimalziel: Erreichen der nächsten Bewerbungsrunde

Die Ansprüche an die Arbeitsgruppe um Melanie Botzki und Inga Samii sind hoch. Hannover müsse es mindestens in die engere Auswahl der Bewerberstädte und damit in die zweite Runde schaffen, heißt es in der Ratspolitik. Gelinge das, sei das Ziel im Grunde erreicht. Offiziell halten die Parteien im Rat (abgesehen von der AfD) aber daran fest, dass Hannover Kulturhauptstadt 2025 wird.

Klar ist auch, dass der erste Schlag sitzen muss. „Mit unserem Bid Book müssen wir einen bleibenden Eindruck bei der Jury hinterlassen“, sagt Botzki am Freitag im Kulturausschuss. Das Buch müsse Lust machen, aufgeschlagen und gelesen zu werden. Text und Layout sollten aus einem Guss sein. Mit anderen Worten: Das Bid Book soll ein Kunstwerk werden.

Zettel an den Wänden, Berater gehen ein und aus

Einen kleinen Einblick haben Botzki und Samii in ihre Werkstatt gegeben. In einem Rathauszimmer habe man sich zurückgezogen und arbeite konzentriert an Text und Layout. „An den Wänden hängen etliche Plakate und Zettel, ständig gehen Berater ein und aus, dann sitzen wir wieder konzentriert an den Schreibtischen“, erzählt Botzki. Der Anspruch sei, Inhalt und Form aufeinander abzustimmen. „Dabei soll sich ein Hannover-Bezug wie eine Linie durch das Bid Book ziehen“, sagt Samii.

Einen ersten Eindruck vom Bewerbungsbuch bekommen die Hannoveraner am 10. September. Dann wollen Botzki und Samii Auszüge aus dem Bid Book künstlerisch präsentieren. Dabei will man noch keine konkreten Vorhaben für das Kulturhauptstadtjahr bekanntgeben, sondern nur „Themen und Visionen“ ansprechen. Ende September fährt das Team nach Berlin, um die Bewerbung offiziell einzureichen. Das Buch soll nicht bloß auf den Tisch gelegt werden, man will die Übergabe künstlerisch garnieren.

Bid Book bleibt bis 13. Dezember Verschlusssache

Auch nach Abgabe der Bewerbung bleibt das Bid Book Verschlusssache. „Im Dezember fahren wir noch einmal nach Berlin und stellen unsere Bewerbung vor“, sagt Samii. Die Präsentation fließe ebenso stark in die Bewertung ein wie das Bid Book selbst. Erst am 13. Dezember steht fest, ob Hannover den Sprung in die zweite Bewerbungsrunde geschafft hat. Dann soll das Bewerbungsbuch im Internet veröffentlicht werden.

Die Geheimniskrämerei hat ihren Grund. Sechs weitere Städte buhlen um die Gunst der Jury, darunter der niedersächsische Konkurrent Hildesheim. Jede Stadt schaut genau hin, was die Mitbewerber tun. „Auch wir haben die anderen im Blick“, sagt Botzki. Magdeburg verhalte sich auffällig ruhig, Nürnberg nehme Hannover inzwischen als ernsthafte Konkurrentin wahr. Samii und Botzki wollen demnächst mit dem Land Niedersachsen über Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Finanzierung sprechen – zusammen mit der Stadt Hildesheim.

Ratspolitik ärgert sich über Konkurrent Hildesheim

In der Ratspolitik wird die Konkurrenz im eigenen Bundesland als wenig förderlich erachtet. Es sei nicht unwahrscheinlich, heißt es aus der Politik, dass zwei Städte aus Westdeutschland und zwei aus Ostdeutschland in die engere Wahl kommen. Vermutlich laufe es auf eine große und eine kleine Stadt aus den jeweiligen Hälften Deutschlands hinaus. „Kaum anzunehmen ist, dass beide Städte aus dem gleichen Bundesland kommen“, sagt ein Ratsherr.

Lesen Sie mehr:

So soll die Kulturhauptstadt finanziert werden

Kann Hannover Kulturhauptstadt?

Von Andreas Schinkel