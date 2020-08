Hannover

Ab und zu kam ein Taxi vorbei. Manchmal war es auch nur ein Radfahrer, der freundlich grüßte. Dann unterbrach Peter Struck kurz seinen Vortrag. Der Kulturwissenschaftler saß dabei auf einem Hochstuhl, wie ihn Schiedsrichter im Tennis nutzen, in einer Parknische an der Sophienstraße. Sein Publikum hatte gegenüber auf der anderen Straßenseite auf den Stufen des Künstlerhauses Platz genommen.

Peter Struck liest auf der Leiter Christof Spengemann

Gut ein Dutzend Literaturfreunde trotzte am Montagabend bei dieser Szenerie unter Regenschirmen und Capes dem miesen Wetter. Eine herrlich schräge Szene war es, die gut zu den ebenso schrägen Szenen passte, die Struck da vortrug. Bissige Polemiken und Satiren hatte er zusammengesucht, die der Schwitters-Freund Christof Spengemann in den Zwanzigerjahren verfasst hatte. Irgendwann verzog sich dann der Regen, das Publikum klappte die Schirme zusammen und belohnte Spengemanns Bosheiten und Strucks Mühe schließlich mit dankbarem Beifall.

Die Lesung vor dem Künstlerhaus war der Beginn einer Reihe von ähnlichen Veranstaltungen. Am Sonntag, 30. August, folgt um 16 Uhr „Es war alles ganz anders“. Dabei geht es um Vicky Baums Erinnerungen an Hannover. Die berühmte Schriftstellerin („Menschen im Hotel“) hat von 1917 bis 1923 in Hannover gelebt. Struck liest dann unter der großen Platane auf dem Trammplatz. Hoffentlich bei besserem Wetter und hoffentlich vor mehr Zuhörern.

Nächste Termine zu Vicky Baum und Anna Blume

Das Wetter hätte besser sein können an dem Abend. Quelle: Hans-Peter Wiechers

Am Sonnabend, 12. September, folgt dann „Zu Besuch bei Anna Blume“ – eine groteske Soirée zu Schwitters berühmtem Dada-Gedicht. Auftrittsort ist das Parterre des großen Gartens in Herrenhausen.

