Hannover

Die Prominentendichte war hoch: Entertainer Desimo war am Sonnabendvormittag ebenso auf den Opernplatz gekommen wie Sänger Marc Masconi oder Theaterregisseur Gerhard Weber. Mehr als 200 Menschen forderten dort mehr Unterstützung für die freie Kulturszene, die durch Auftrittsabsagen in der Corona-Krise besonders zu leiden hat. Viele trugen bei der Demonstration Transparente wie „Die Seele der Kunst stirbt mit uns“ oder „Pleitewelle in Veranstaltungswirtschaft stoppen!“

„Festangestellte Künstler bekommen Kurzarbeitergeld, aber unsere enormen Verdienstausfälle kompensiert niemand“, sagte die Cellistin Dorothee Palm. Viele freie Kulturschaffende lebten inzwischen von Spenden. „Andere haben ihre Altersrücklagen angegriffen oder arbeiten irgendwo auf 450-Euro-Basis.“

„Säule der Demokratie“

Unter Buh-Rufen des Publikums berichtete sie von Musikern, denen Mitarbeiter im Jobcenter gesagt hätten, sie müssten erst ihre Instrumente verkaufen, ehe sie Hartz IV beantragen könnten. „Der Staat schickt uns per Dekret in die Arbeitslosigkeit“, monierte Dorothee Palm. „Die Förderprogramme des Landes für die Kultur gehen an freischaffenden Musikern vorbei.“

Auch Michael Lohmann und Nico Röger vom Konzertveranstalter Hannover Concerts forderten mehr Rückendeckung von der Politik: „Wenn wir Kulturhauptstadt 2025 werden wollen, müssen Stadt und Land Obacht geben, dass wir nicht untergehen“, sagte Lohmann. Und Kabarettist Matthias Brodowy beschwor in einer dramatischen Rede die Systemrelevanz der Kunst: „Kultur ist eine Säule der Demokratie.“

Von Simon Benne