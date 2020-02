Hannover

Nach dem fremdenfeindlichen Anschlag im hessischen Hanau zeigt Hannover Flagge gegen Rassismus: Am Freitag, 21. Februar, beginnt um 18 Uhr an der Marktkirche eine Kundgebung für Vielfalt, Demokratie und Menschlichkeit. „Einen Aufschwung des Rassismus und Rechtsradikalismus werden wir in unserer Gesellschaft nicht hinnehmen“, heißt es in einem Aufruf des Bündnisses „Bunt statt braun“. Demokraten müssten gemeinsam dafür einstehen, dass sich solch eine schreckliche Tat nicht wiederholt.

Initiiert hat die Kundgebung die SPD Hannover, als Redner sind unter anderem Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann sowie Werner Preissner vom DGB und Matthias Görn vom Freundeskreis Hannover vorgesehen.

Bereits am Donnerstag, 20. Februar, wollen linksautonome Gruppierungen um 18 Uhr am Kröpcke gegen Rassismus demonstrieren. Auch die kurdische Organisation Nav-Dem ruft zu dieser Kundgebung auf.

Der muslimische Verband Schura warnt im Blick auf den Anschlag in Hanau unterdessen davor, „am Trugbild eines geistig verwirrten Einzeltäters festzuhalten“. Der Anschlag zeige, dass die rechte Saat, die inzwischen auch in den Parlamenten ausgestreut werde, aufgehe. Politik und Sicherheitsbehörden müssten sich deutlicher gegen die Gefahr von rechts positionieren.

Konzert gegen rechte Gewalt

Unter dem Motto „Haltung zeigen gegen rechte Gewalt“ gibt es am Donnerstag, 5. März, 19.30 Uhr, ein Benefizkonzert in der Marktkirche. Die Initiative dazu ist von den Musikern des Mendelssohn Oktetts Hannover ausgegangen, das dabei ebenso wie der Norddeutsche Figuralchor auftreten wird. Als Redner tritt der CDU-Landrat Werner Henning aus dem Eichsfeld in Thüringen auf, der sich klar gegen die AfD positioniert. Außerdem spricht Pastor Wilfried Manneke vom Netzwerk Südheide gegen Rechtsextremismus. Rechtsextreme Gewalttaten hätten in besorgniserregendem Ausmaß zugenommen: „Da dürfen wir nicht schweigen“, sagt Pastorin Kreisel-Liebermann. Der Erlös des Konzertes soll Demokratie-Initiativen zugute kommen.

