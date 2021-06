Die Polizei sucht mehrere Kupferdiebe, die in der Nacht zu Freitag ein Starkstromkabel in in Misburg-Süd in Hannover durchtrennt haben. Die Leitung versorgte einen Schaufelradbagger in einer Mergelgrube. Laut den Ermittlern muss ein Täter schwer verletzt oder sogar getötet worden sein.