Hannover

Nach dem gescheiterten Vergabeverfahren für den Neubau des Landeskriminalamtes ( LKA) soll mit dem Bau jetzt im kommenden Jahr begonnen werden. Das haben Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) und Innenminister Boris Pistorius ( SPD) am Donnerstag in Hannover mitgeteilt.

Vorgesehen ist eine umfassende Sanierung der vorhandenen Gebäude am Standort Waterlooplatz sowie die Errichtung einzelner Neubauten. Um schneller Aufträge an Baufirmen vergeben zu können, will das Finanzministerium den Neu- und Umbau in Einzelprojekte aufteilen.

Alle LKA-Mitarbeiter sollen an einen Ort

Kernstück der Planungen ist der Neubau eines Kriminaltechnischen Instituts (KTI) am Waterlooplatz. Wegen der hohen Technisierung des Laborgebäudes und der damit verbundenen aufwendigen Planung ist aber nicht vor dem Jahr 2022 mit einem Baubeginn zu rechnen. Daher wird das bisherige KTI-Gebäude an der Schützenstraße zunächst saniert und instand gesetzt, damit die Experten auch während der Bauarbeiten für das neue KTI-Gebäude die Laborarbeit fortsetzen können.

Für den Neu und Umbau sind insgesamt 131 Millionen Euro vorgesehen. Ziel ist es, möglichst alle 1100 LKA-Mitarbeiter an einem Ort unterzubringen. Im Sommer hatte das Finanzministerium das Vergabeverfahren für den LKA-Bau abgebrochen. Damals war geplant, den Neubau und die Sanierungen an nur ein Unternehmen zu vergeben. Nach und nach seien aber bis auf eine Firma alle anderen Unternehmen aus dem Verfahren ausgestiegen. Diese Firma habe die Situation ausnutzen wollen und immer höhere Forderungen gestellt, hatte das Finanzministerium berichtet.

Kritik an den Planungen kam von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). „Das größte Problem ist ein fehlender Gesamtfertigstellungstermin“, sagt der Landesvorsitzende der GdP, Dietmar Schilff. „Es ist problematisch, in Bauabschnitten vorzugehen“, meinte er. Bei der Polizeidirektion Hannover sei es so ähnlich gemacht worden, „manche Bereiche sind immer noch marode“, sagte der Gewerkschaftschef.

Mehr zum Thema:

LKA-Neubau in Hannover wegen Kostenexplosion gestrichen

LKA-Neubau scheitert an Streit zwischen Land und Anbieter

Gestoppter LKA-Neubau: Planung hat schon 1,2 Millionen Euro verschlungen

Von Mathias Klein