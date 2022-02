Hannover: LKA befragt 50.000 Menschen zu Hasskriminalität

Hannover

Manch einer wird beim Griff in den Briefkasten zucken: Das Landeskriminalamt (LKA) verschickt zurzeit Schreiben an 50.000 Menschen in Hannover. Doch die Post hat keinesfalls mit Ermittlungen gegen die Adressaten zu tun - und sie ist auch keine neue Trickbetrüger-Masche. Die Beamten haben vielmehr das Forschungsprojekt „Hass in der Stadt“ gestartet. Aus diesem Grund wollen sie von Bürgerinnen und Bürgern per Online-Umfrage wissen, ob sie auch schon einmal Hasskriminalität erleben mussten und um welche Form es sich dabei handelte.

Das Deliktfeld meint laut LKA Straftaten und Handlungen, „die sich gegen Personen aufgrund bestimmter Merkmale richten“. Gemeint sind zum Beispiel die Herkunft, Hautfarbe, Religion, politische Haltung, sexuelle Orientierung, eine Behinderung oder ähnliches. Hasskriminalität habe vor allem in Zeiten sozialer Netzwerke wie Facebook und Instagram zugenommen. Angesichts des zweifachen Polizistenmords Ende Januar in Kusel hatte Innenminister Boris Pistorius (SPD) das LKA sogar gezielt angewiesen, nach entsprechenden Hasskommentaren im Netz zu fahnden.

Teilnehmer sind mindestens 16 Jahre alt und zufällig ausgewählt

Das LKA beobachtet seit Jahren eine Zunahme an Hasskommentaren und Hate Speech. Vor allem in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram stoßen die Ermittler immer häufiger auf Hasskommentare. Quelle: Jenny Kane/AP

Und das Problem nimmt seit Jahren zu. Bloß: Die Polizeistatistik zeigt nur das, was wirklich angezeigt wird. Im Verborgenen bleibt alles andere, bei dem die Ermittler nicht eingeschaltet werden. Dieses sogenannte Dunkelfeld will das LKA-Dezernat „Forschung, Prävention, Jugend“ nun mit dem Forschungsprojekt „Hass in der Stadt“ erhellen. Nach Behördenangaben sind alle 50.000 Briefempfänger mindestens 16 Jahre alt und nach dem Zufallsprinzip ausgewählt worden. Hannover sei gewählt worden, weil hier die zu untersuchenden Zielgruppen „hinreichend groß“ seien.

Die Teilnahme ist anonym und freiwillig. Um möglichst viele zu erreichen, ist die Online-Umfrage mehrsprachig. Die Forscher hoffen auf zahlreiche Einträge für ein möglichst genaues Lagebild. Beispielsweise jüdische Menschen und Mandatsträger werden gesondert angeschrieben, da sie sonst aufgrund ihrer geringen Zahl im Vergleich zur Gesamtbevölkerung nicht verlässlich befragt würden.

Die Studie soll grundsätzlich eine belastbare Datengrundlage schaffen, aber auch die Begriffe Hass- und Vorurteilskriminalität sowie Hate Speech weiter schärfen. Dazu erhofft das LKA sich Differenzierungen nach Bevölkerungsgruppen und Stadtbezirken. Das Ende der Befragung ist Anfang April. Wann die eigentliche Studie fertig ist, ist offen.

