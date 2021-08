Hannover

Die Polizei sucht einen Mann, der am Wochenende Geld aus der Filiale einer Supermarktkasse in Hannover-Ledeburg gestohlen hat. Der Verdächtige hatte vorgegeben, etwas kaufen zu wollen – doch stattdessen griff er ins Geldfach und ergriff die Flucht. Nun bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Nach Polizeiangaben ging der Unbekannte am Freitag gegen 21.10 Uhr zur Kasse des Discounters am Fuhrenkampe und wollte angeblich ein Getränk kaufen. „Während des Bezahlvorgangs griff der Täter unvermittelt in die Kassenschatulle“, berichtet Behördensprecherin Janique Bohrmann. Die 61-jährige Kassiererin schlug zwar geistesgegenwärtig die Lade zu, dennoch konnte der Unbekannte Beute machen.

Dieb rennt gegen Glastür

„Vermutlich trug der Mann durch das Zuklappen eine Handverletzung davon“, sagt Bohrmann. Und: Beim Fliehen prallte der Dieb zudem gegen die Glasschiebetür des Discounters. Der 55-jährige Marktleiter versuchte noch, den strauchelnden Unbekannten aufzuhalten. „Der Täter konnte sich im Gerangel aber losreißen“, sagt Bohrmann. Auf der Flucht verlor der Dieb noch einen Schuh.

Lesen Sie auch Nüsse und Pistazien: Ladendiebe in Hannover haben neue Lieblingsbeute

Der Gesuchte ist etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und stämmig. Er hat ein rundliches Gesicht, einen leichten Oberlippenbart und schwarz gelockte Haare. Während der Tat trug der Mann dunkle Kleidung, eine blaue, hüftlange Regenjacke, eine schwarze Hose sowie Turnschuhe. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1093815.

Von Peer Hellerling