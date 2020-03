Lahe

Der Fuß- und Radweg an der Alten Peiner Heerstraße bleibt ein Problem: In der Vergangenheit waren immer wieder Autos widerrechtlich auf der Grünfläche vor der Obdachdachlosenunterkunft abgestellt worden. Die Verwaltung ließ dort deshalb Betonröhren platzieren – jedoch mit dem Ergebnis, dass nun auf dem Fußweg gegenüber geparkt wird. Außerdem sei laut einer Anwohnerin der vorhandene Fußweg zu schmal. Der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide möchte nun mit zwei Anträgen vor Ort bessere Bedingungen schaffen.

Die Fraktionen von SPD und CDU fordern in ihrem gemeinsamen Antrag die Verwaltung dazu auf zu prüfen, ob auf der Grünfläche vor der Obdachlosenunterkunft eine begrenzte Zahl öffentlicher Parkplätze angelegt werden könne. Zusätzlich solle überprüft werden, ob der Fuß- und Radweg entlang der Alten Peiner Heerstraße auf der gesamten Länge als ein solcher gekennzeichnet und als Zweirichtungsradweg und Fußweg ausgewiesen werden könne. Alternativ zur Kennzeichnung könne auch ein absolutes Halteverbot ausgeschildert werden.

Für Kinder und Ältere unsicher

„Familien mit Kindern im Grundschulalter und ältere Menschen nutzen bevorzugt Radwege, da ihnen das Fahren am Fahrbahnrand unsicher erscheint. Da der Radweg häufig im Bereich der Obdachlosenunterkunft zugeparkt ist, ist eine Nutzung jedoch ausgeschlossen“, betonten SPD und CDU in ihrem Antrag, der einstimmig in der jüngsten Sitzung des Gremiums verabschiedet wurde.

Der Fuß- und Radweg entlang der Alten Peiner Heerstraße sei ein alternativloser Verbindungsweg für die Bewohner der Kleinsiedlung zur Haltestelle Oldenburger Allee an der Kirchhorster Straße und damit zum öffentlichen Nahverkehr. Die Verwaltung soll dem Bezirksrat das Ergebnis am 1. Juli vorstellen.

Weitere Idee: Alte Wegführung freigeben

Um zusätzlich für Entlastung an der Alten Peiner Heerstraße zu sorgen, brachte die CDU-Fraktion ebenfalls in der jüngsten Sitzung einen Antrag ein. Die Verwaltung solle prüfen, ob die alte Straßenführung entlang der Obdachlosenunterkunft als Rad- und Fußweg freigegeben werden könne. Derzeit sei sie mit einem Hinweisschild „Unbefugtes Betreten verboten“ versehen und somit auch für Radfahrer beziehungsweise Fußgänger gesperrt.

Aus Misburg kommend gebe es ab einer scharfen Linkskurve, wo geradeaus die alte Straße verläuft, nur einen einseitig kombinierten Rad-/ Fußweg. „Dieser wird oftmals zugeparkt, sodass Radfahrer und Fußgänger auf die Straße ausweichen müssen“, betonte die Fraktion. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Von Laura Ebeling