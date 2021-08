Auf der Mülldeponie von Aha in Hannover-Lahe ist in der Nacht zu Mittwoch ein Müllhaufen mit Leichtverpackungen aus Plastik in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und musste zunächst die Wasserversorgung sicherstellen. Es ist bereits der zweite Brand binnen eines Monats auf der Deponie.