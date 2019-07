Die Sommerferien in Niedersachsen haben begonnen, doch viele Reisende werden beim Start in den Urlaub gute Nerven brauchen. Auf den Autobahnen und am Flughafen in Langenhagen wird es an diesem Wochenende voll. Hier finden Sie alle wichtigen Infos – und ein paar Tipps für Daheimgliebene.