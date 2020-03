Lahe

Seit dem Bau der Flüchtlingsunterkunft an der Rendsburger Straße 15 in Lahe 2016 möchte die Stadt Hannover in der Unterkunft einen Festnetz- und WLAN-Anschluss installieren lassen. Doch seit nunmehr vier Jahren ist daraus nichts geworden. Da das Grundstück der Flüchtlingsunterkunft bislang keinen Hausanschluss hatte, stellte die Stadt im Juni 2016 einen Auftrag bei der zuständigen Telekom. „Der Antrag konnte jedoch auf Nachfrage nicht wiedergefunden werden, weshalb die Verwaltung am 22. Januar 2018 erneut einen Antrag auf Erstellung eines Hausanschlusses stellte“, teilte die Stadt auf Anfrage der SPD-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Bezirksrates Bothfeld-Vahrenheide mit. Dieser zweite Antrag 2018 erfolgte zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Unterkunft.

Stornierung nicht von der Stadt

Weil bislang immer noch nichts passiert ist, fragte die Stadt erneut nach. Die Telekom teilte mit, dass der Auftrag für die Rendsburger Straße gemeinsam mit dem Antrag für den Osterfelddamm storniert wurde. „Diese Stornierung ist nicht von der Landeshauptstadt Hannover ausgegangen“, betont die Stadt. Die Anträge wurden zwischenzeitlich nochmals vom Bereich Informations- und Kommunikationssysteme neu gestellt. Die Telekom sei das einzige Unternehmen, das Hausanschlüsse durchführe. Es sei aufgrund der vorangegangen Ereignisse nicht absehbar, wann der Anschluss installiert werde. Diese Antwort der Stadt löste beim Bezirksrat Unverständnis aus. „Das ist wirklich sehr merkwürdig“, sagte Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg ( SPD).

Telekom entschuldigt sich

Laut Katja Werz, Pressesprecherin der Telekom, könne intern nicht mehr nachvollzogen werden, warum der Auftrag nicht an die richtige Abteilung weitergeleitet und ausgeführt wurde. „Wir haben jetzt einen neuen Auftrag eingestellt, und die zuständige Abteilung hat Kontakt zur Stadt Hannover aufgenommen“, erklärt sie auf Nachfrage. Derzeit solle die Prüfung der technischen Voraussetzungen abgeschlossen werden. „Wir leiten in Abstimmung mit der Stadt die erforderliche Wegesicherung ein, um die beiden Anschlüsse so schnell wie möglich herzustellen“, ergänzte sie und entschuldigte sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Kontakt mit Heimat ist wichtig

Der Leiterin der Flüchtlingsunterkunft Rendsburger Straße wurde ursprünglich ein WLAN- und Festnetzanschlusses für Oktober 2019 angekündigt. „Zurzeit behelfen sich die Bewohner der Unterkunft dadurch, dass sie freie Internetanschlüsse der umliegenden gewerblichen Einrichtungen nutzen“, erklärte Kirstin Heitmann ( SPD). Für den Kontakt mit der Heimat seien Festnetz- und Internetanschlüsse von großer Bedeutung für die Menschen in der Flüchtlingsunterkunft, betonte die Bezirksratsfrau.

