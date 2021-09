Hannover

Schub für eines der ungewöhnlichsten Innovationsprojekte Hannovers: Niedersachsens ältestes Klärwerk in Herrenhausen soll zum Motor der Energiewende werden und künftig Wasserstoff für Üstra-Busse und Heizenergie für die Fernwärme der Stadtwerke Enercity liefern. Am Donnerstag hat Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) einen Förderbescheid über 6,37 Millionen Euro an Stadtentwässerungschef Matthias Görn übergeben. Die Summe soll etwa die Hälfte der Projektkosten decken.

Wasserstoff aus dem Klärwerk

„Die Landeshauptstadt ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Leuchtturmprojekte hinbekommen können“, lobte Lies bei der Übergabe anlässlich eines Zukunftsforums zum 125. Geburtstag der Stadtentwässerung. Betriebsleiter Görn sprach von einem „großen Effizienzgewinn“, der mit dem Wasserstoffprojekt verbunden ist.

„Leuchtturmprojekt“: Übergabe des Förderbescheids durch Umweltminister Olaf Lies (Zweiter von rechts) an Oberbürgermeister Belit Onay (Zweiter von links). Davon profitieren Üstra-Chefin Elke van Zadel und Stadtentwässerungsbetriebsleiter Matthias Görn. Quelle: Christian Behrens

Die Idee: Klärwerke benötigen viel Sauerstoff für die Belüftung des Abwassers. Bisher wird er sehr energieaufwendig mit Lüftern untergemischt. Sauerstoff ist aber auch ein Abfallprodukt bei der Produktion von Wasserstoff. Mithilfe der Firma Aspens aus dem Medical-Park und Forschern der Leibniz-Uni soll das Klärwerk langfristig bis zu 2500 Tonnen Wasserstoff pro Jahr selbst produzieren.

„Neue Wertschöpfungsketten“

Als Ausgangsstoff soll dabei kein wertvolles Trinkwasser benutzt werden, sondern das gereinigte Abwasser des Klärwerks. Für die Üstra als Abnehmerin des Wasserstoffs reduzierten sich die Betriebskosten pro Buskilometer auf etwa die Hälfte, sagte Üstra-Chefin Elke van Zadel – vorausgesetzt, dass es eine Förderung für den Kauf der Wasserstoffbusse gebe. Da zudem die Stadtwerke Enercity die Abwärme aus der Wasserstoffelektrolyse nutzen können, sprach Görn von „ganz neuen Wertschöpfungsketten“.

Auf dem Gelände des Klärwerks Herrenhausen entstehen derzeit zwei neue Faultürme. Quelle: Christian Behrens

Lies nannte das Vorhaben ein „dezentrales Leuchtturmprojekt für die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft“, also den Abschied vom Kohlendioxidausstoß. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sagte, derartig innovative und kreative Ansätze zeigten, „wie kommunale Partnerschaften uns unserem Ziel der Klimaneutralität in Hannover bis 2035 einen ganzen Schritt näherbringen“. Immerhin profitieren von dem Wasserstoffprojekt drei kommunale Unternehmen.

Simulation zeigt Tankstelle

Erstmals zeigt eine Computersimulation, wie künftig die Wasserstofftankstelle am Klärwerk aussehen kann. Ab 2023 oder 2024 sollen dort Üstra-Busse und auch eigene Fahrzeuge der Stadtentwässerung mit Wasserstoff betankt werden. Da der benötigte Strom für die Elektrolyse vollständig aus Windparks kommen soll, handelt es sich um Grünen Wasserstoff, also hergestellt ohne Kohlendioxidausstoß.

Für Stadtentwässerungschef Görn ist das Projekt auch ein Baustein dafür, einen 125 Jahre alten Traditionsbetrieb modern zu halten. 517 Beschäftigte hat das Unternehmen, von den Kanalreinigern bis zu Kläranlagentechnikern. „Wenn wir langfristig Nachwuchskräfte an uns binden wollen, müssen wir immer wieder neue Ideen entwickeln, wie wir attraktiv bleiben können“, sagt Görn.

Von Conrad von Meding