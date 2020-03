Hannover

Patienten in Niedersachsen mit begründetem Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus sollen sich künftig in regionalen Testzentren untersuchen lassen können. In diesen Testzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städte sollen Ärzte und medizinisches Fachpersonal die Abstriche im Rachen nehmen, die dann anschließend an die Labore weitergeleitet werden.

Auf den Aufbau der Zentren hat sich am Montag der Corona-Krisenstab des Landes geeinigt. Mit den Testzentren „entlasten wir die Allgemeinmediziner in Niedersachsen und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Schutzkleidung für das medizinische Personal in diesen Zentren möglichst effizient genutzt werden kann“, sagte Landesgesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD).

Standort für Testzentrum in Hannover noch nicht klar

Ziel ist es, die Zentren möglichst innerhalb einer Woche zu öffnen. Wann es in der Region Hannover ein oder mehrere Testzentren geben wird, und wo sie ihren Sitz haben, muss nach Auskunft einer Sprecherin erst noch geklärt werden. Hausärzte können Abstriche auch nach Einrichtung der Testzentren weiterhin nehmen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben.

Die Testzentren werden von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) gemeinsam mit den jeweiligen Gesundheitsämtern organisiert, sagte KVN-Sprecher Detlef Haffke. Für die Zentren würden noch Ärzte und Ärzte im Ruhestand gesucht. „Das alles kann aber nur funktionieren, wenn den dort arbeitenden Menschen Schutzkleidung zur Verfügung gestellt werden kann“, sagt Haffke. Und das genau sei das Problem: „Der Markt ist leer gefegt.“

Woher kommt die Schutzkleidung ?

Reimann macht keine konkrete Zusage für Schutzkleidung. „Aufgrund der Produktionsausfälle in China stehen wir in diesem Bereich weltweit in absehbarer Zeit vor einem Nachschubproblem“, sagt die Ministerin. In den Krankenhäusern und bei den Rettungsdiensten gebe es derzeit noch Reserven. Es sei jedoch von entscheidender Bedeutung, die Beschäftigten im Gesundheitsbereich auch in den kommenden Monaten mit Schutzkleidung auszurüsten, da diese unter anderem auch für Operationen benötigt werde.

Die Landesregierung stehe wegen der Schutzkleidung im engen Kontakt mit der Bundesregierung. Und das Land prüfe alle Möglichkeiten, um selbst an Schutzkleidung zu kommen. Reimann rief dazu auf, medizinische Schutzausrüstung nicht unnötig zu verbrauchen. „Für Menschen auf unseren Straßen haben beispielsweise Atemschutzmasken keinen sinnvollen Nutzen und schützen auch nicht vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus“, sagt sie. Die KVN hatte am Wochenende einen dringenden Appell an die Landesregierung gerichtet, für Schutzkleidung zu sorgen. Offenbar weigern sich Hausarztpraxen zunehmend, die Abstriche vorzunehmen, weil sie nicht ausreichend mit Schutzkleidung versorgt sind. Bei der HAZ hatten sich am Wochenende Patienten gemeldet, die einen Coronatest vornehmen wollten und von ihren Hausärzten abgewiesen wurden.

Test nur für begründete Verdachtsfälle

Nur begründete Verdachtsfälle sollen auf Corona getestet werden, betonte KVN-Sprecher Haffke. Ein begründeter Verdachtsfall liege vor, wenn es Erkältungssymptome gebe und der Patient entweder Kontakt zu einem Infizierten gehabt habe oder sich erst jüngst in einer der Risikoregionen aufgehalten habe.

Unterdessen ist beim Landesgesundheitsamt am Montag keine neue Infektion für Niedersachsen festgestellt worden. Dort wurden 94 Proben untersucht, alle brachten ein negatives Ergebnis.

