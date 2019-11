Hannovers Innenstadt bietet an diesem Freitag Latenightshopping bis 22 Uhr. Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft ist begeistert vom Kundenansturm des Vorjahres. Er sagt: Wer beim Einkaufen die Ware sofort mitnehmen will, kauft nicht im Internet, sondern in der Stadt.