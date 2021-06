Hannover

Am Sonnabend wollen in der HDI-Arena die Kicker von Hannover 96 ihr erstes Testspiel für die neue Saison gegen den Ligakonkurrenten FC St. Pauli angehen. Aber schon vorher gibt es Sport im Stadion, man könnte vom längsten Vorprogramm in der 125-jährigen Geschichte des Clubs sprechen.

Denn der „Lauf für die Kultur“ beginnt bereits am Freitag und zieht sich bis Sonnabend mittag – nonstop. Mehr als 700 Läufer sollen ab 17 Uhr in Gruppen bis zu 20 Teilnehmern um das Spielfeld laufen, jede bis zu 90 Minuten, dann wird gewechselt. Das Startgeld der Teilnehmer kommt 36 Einzelkünstlern oder Bands zu, die während der Aktion im Stadion spielen, auch das nacheinander. Zuschauen können nur Freunde der Künstler, einen Ticketverkauf gibt es nicht.

It’s M.E. beginnt, Kuersche rockt ins Ziel

Ausgedacht hat sich das die Firma Eichels Event, die sich nicht nur wegen der Organisation des Hannover-Marathons mit Laufveranstaltungen bestens auskennt. Da der Silvesterlauf ausgefallen war, habe man etwas Besonderes als Ersatz anbieten wollen, sagt Sprecher Michael Kramer. Bislang ist dieser Lauf sogar einmalig, und was den Anlass betrifft, kann das sicher auch so bleiben. Die Künstler drängelten sich jedenfalls um ein Zeitfenster, mehr als unterzubringen waren. Am Ende entschied das Los, wer dabei ist. Zwischen der Rockband It’s M.E. zum Start und Kuersche als „Finisher“ am Sonnabend sind unter anderem Liese-Lotte Lübke, Brazzo Brazzone (23 Uhr), Nils Klein (3.30 Uhr) und das letzte Ahorn (zur Frühstückszeit um 7 Uhr) die Läufer musikalisch oder komödiantisch anfeuern.

Mit dabei: Kabarettistin Liese-Lotte Lübke, Brazzo Brazzone und Kuersche. Quelle: Nancy Heusel, SAMANTHA_FRANSON, Tim Schaarschmidt

Der Lauf steht unter der Schirmherrschaft von Landessozialpfarrer Matthias Jung und Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Hannoversche Künstler werben für den Lauf. Auch die hannoversche Sport- und Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf freut sich über das Zusammenspiel von Sport und Kultur, „Beide Branchen haben durch die Pandemie extrem gelitten. Beide Bereiche brauchen jetzt ein wenig Luft zum Atmen.“ Die brauchen ab 17 Uhr am Freitag auch die Läufer.

Von Uwe Janssen