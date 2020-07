Hannover

Mitten in einer Kleingartenkolonie in Hannover-Ledeburg sind am Donnerstag zwei Radfahrer zusammengestoßen. Die 70-jährige Pedelecfahrerin stürzte dabei so unglücklich, dass sie sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Die Frau musste noch am Abend in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Nach Polizeiangaben waren der 15-Jährige und die Seniorin gegen 17.30 Uhr auf öffentlichen Wegen der Kleingartenkolonie Tannenkamp-Mecklenheide nahe der Verdener Straße unterwegs. Beide Gassen münden wiederum in spitzem Winkel auf einem Hauptweg, dort ereignete sich der schwere Unfall.

Radler konnten sich nicht sehen

Laut Behördensprecherin Jessika Niemetz kamen die Radler zeitgleich an der Kreuzung an und wollten in die jeweils entgegengesetzte Richtung. „Zwischen beiden Wegen befindet sich eine Parzelle mit hohem Bewuchs“, sagte sie am Abend. „Die beiden konnten sich nicht sehen.“ Während der 15-Jährige unverletzt blieb, kam die Seniorin unter notärztlicher Betreuung in ein Krankenhaus und wurde dort mittlerweile notoperiert.

Von Peer Hellerling