Hannover

In Hannover wird nun das Internet sicherer gemacht. Der Ableger des CISPA – Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit ist betriebsbereit. Das Land Niedersachsen bezuschusst das Projekt über zunächst fünf Jahre mit zehn Millionen Euro. Es geht im Kern um Sicherheit und Privatsphäre für die Internetnutzer und um Industriesicherheit.

Jetzt gab es die Eröffnungsfeier an der Leibniz-Uni im Lichthof des Welfenschlosses, zu der auch die Landesminister Björn Thümler (Wissenschaft und Kultur) und Bernd Althusmann (Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, beide CDU) kamen.

Cybersicherheit ist ein Thema von Bedeutung

Warum ist die Forschung zum Thema Cybersicherheit wichtig? Die digitale Vernetzung der Produktion und von sicherheitskritischen Infrastrukturen wie Energie- und Wasserversorgung, Gesundheitswesen sowie die wachsende Menge an privaten und unternehmerischen Daten sind von enormer Bedeutung. Das weckt Begehrlichkeiten, und so wachsen die damit zusammenhängenden Bedrohungen durch Spionage, Manipulation und Gefährdung der Privatsphäre.

Attacken häufen sich

Wie groß und wichtig das Thema ist, zeigte sich am Dienstag: Da wurde bekannt, dass der Elektronikhändler Mediamarkt-Saturn in der Nacht zu Montag Ziel eines Cyberangriffs geworden ist. Das Online-Geschäft sei zwar nicht betroffen, in den Filialen könnte es aber Einschränkungen bei bestimmten Angeboten und Dienstleistungen geben, hieß es.

In jüngster Zeit sind einige ähnliche Fälle bekannt geworden. So gab es etwa Erpressungsversuche gegenüber Unternehmen, deren Informationstechniksystem durch kriminelle Angreifer verschlüsselt und somit für die Betroffenen unbrauchbar geworden waren. Dabei traf ein erneuter Angriff der Hackergruppe namens Revil im Sommer weltweit zigtausende Firmen und deren Abrechnungssysteme, teils mussten etwa in Schweden Supermärkte deswegen vorübergehend schließen. Im Frühjahr war auch die Madsack Mediengruppe, die die HAZ herausgibt, Ziel eines Erpressungsangriffs, vor gut einem Jahr die Handwerkskammer Hannover.

Immerhin gibt es auch eine aktuelle Erfolgsmeldung: Ermittlern aus 17 Ländern gelang ein Schlag gegen Cyberkriminelle, es gab sieben Festnahmen – etwa in Rumänien, Südkorea und Kuweit. Ein Ukrainer und ein Russe sollen als mutmaßliche Revil-Mitglieder angeklagt werden, gab US-Justizminister Merrick Garland bekannt.

Fokus in Hannover

Forschung zu „Usable Security and Privacy“, also zu nutzerzentrierter Sicherheit und Schutz der Privatsphäre, ist aus Expertensicht von besonderer Bedeutung, da immer mehr Cyberangriffe den Menschen als Schwachpunkt nutzen. Genau an dem Punkt setzt das Forschungsprojekt in Hannover an.

Thümler: Nutzen für jeden

Die gemeinsame Forschung sei „ein großer Gewinn für den Forschungsstandort Niedersachsen – und ein Ausweis seiner Stärke im Bereich künstliche Intelligenz, Data Science und IT-Sicherheit“, sagte Minister Thümler bei der Feier und fügte hinzu: „Die erwarteten Fortschritte werden einen ganz praktischen Nutzen für unsere Wirtschaft, Verwaltung und jeden einzelnen von uns haben.“

Freuen sich über die Forschungskooperation zum Thema Cybersicherheit (von links): Uni-Präsident Volker Epping, Wirtschaftsministe Bernd Althusmann, CISPA-Direktor Michael Backes und Wissenschaftsminister Björn Thümler im Lichthof des Welfenschlosses in Hannover, Sitz der Leibniz-Universität. Quelle: Katrin Kutter

Kabinettskollege Althusmann nannte das Projekt „eine großartige Ergänzung zu unserer Forschungslandschaft, aber auch zur Unterstützung für unsere Unternehmen“. Angesichts der „immer größer werdenden Vernetzung“ und der „steigenden Zahl an Endgeräten“ müsse man sich stärker der Cybersicherheit widmen – „dafür bürgt dieses Forschungsnetzwerk“.

Die Mission der Forscher

CISPA-Chef Michael Backes versicherte: „Wir brennen für unsere Ideen, wir leben für den Fortschritt, wir wollen die Zukunft – das ist unsere Mission. Unsere Innovationen wollen wir der Gesellschaft und den Firmen schnell, einfach und nachhaltig zugänglich machen.“ Dazu brauche man „starke Partner - und Niedersachsen ist hierfür ideal geeignet“.

Die Leibniz-Uni hat in ihrem Forschungszentrum L3S bereits selbst einen Schwerpunkt zu künstlicher Intelligenz und Digitalisierung und kooperiert schon länger mit dem CISPA – nun gibt es eine eigens dafür eingerichtete Betriebsstätte.

CISPA – Das steht dahinter

Das CISPA – Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit aus Saarbrücken ist eine nationale Forschungseinrichtung des Bundes innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft. Jetzt forscht die 2011 gegründete CISPA gemeinsam mit der Leibniz-Universität Hannover zu den Themen Cybersicherheit und Datenschutz in einer eigenen Betriebsstätte in Hannover.

Das CISPA – Motto: „Wir erforschen die Informationssicherheit in all ihren Facetten.“ – ist seit 2019 offiziell Teil der Helmholtz-Gemeinschaft. Die Einrichtung wird mit ihren Veröffentlichungen zur Cybersicherheit inzwischen weltweit beachtet und geschätzt. Derzeit forschen 24 Gruppen am CISPA, bis 2027 sollen es 60 bis 70 Teams in Saarbrücken und Hannover werden. Aktuell zählt die Organisation etwas mehr als 330 Mitarbeiter.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Unterschied zur rein universitären Forschung, die oft in befristeten Projekten läuft: Helmholtz- (und Max-Planck-) Einrichtungen bekommen vom Bund dauerhaft Geld. Damit können auch Spitzenforscher weltweit für eine Arbeit am und mit dem CISPA gewonnen werden. Der eigene Anspruch lautet: „ein Forschungsumfeld von Weltrang“ und „höchste internationale akademische Standards“. Das Land Niedersachsen unterstützt die Forschungseinrichtung in Hannover in den nächsten fünf Jahren mit insgesamt zehn Millionen Euro.

Von Ralph Hübner