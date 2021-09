Hannover

Die Leibniz Universität Hannover führt zum kommenden Semester Armbändchen für Geimpfte und Genesene ein. Die Bändchen sollen die Zugangskontrollen an den Eingängen der Unigebäude erleichtern. Denn im neuen Wintersemester finden viele Veranstaltungen wieder in Präsenz statt. Dabei gilt nach der niedersächsischen Corona-Verordnung die 3-G-Regel. Nach Vorlage des entsprechenden Nachweises sollen die Bändchen an geimpfte und genesene Studierende und Mitarbeiter ausgegeben werden. Die gelben Bändchen sind mit der Aufschrift „LUH Campus – Safer Science!“ versehen.

Die Hochschulleitung habe sich „nach intensivem Abwägen“ für die Bändchen-Lösung entschieden, teilt Unisprecherin Mechthild von Münchhausen mit. Sie betont, dass das Tragen der Bänder freiwillig sei. Wer das nicht wolle, könne bei den Kontrollen auch die bekannten Impf- oder Genesenen-Nachweise vorlegen.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss beim Betreten eines Gebäudes ein negatives Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 24 Stunden ist. Armbändchen bekommt diese Personengruppe nicht. An Geimpfte und Genesene werden die gleichen Bändchen ausgegeben.

„Pragmatische Lösung“

Die Leibniz-Uni ist mit der Bändchen-Idee nicht alleine. An den Fakultäten eins und zwei der Hochschule Hannover sind diese bereits seit Anfang der Woche im Einsatz, wie Sprecherin Melanie Bünn auf Anfrage bestätigt. Daten darüber, wie Studierende die Bändchen annähmen, lägen aber noch nicht vor.

An der Leibniz-Uni wurde das Konzept von der Hochschulleitung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft „Gute Lehre“, der Vertreterinnen und Vertreter aus Professorenschaft, Studierendenschaft und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehören, erstellt.

„Ich halte die Bändchen für eine pragmatische Lösung, die uns einen möglichst effizienten Ablauf ermöglichen“, sagt Julia Gillen, Vizepräsidentin der Universität. Am Anfang der Überlegungen in der AG habe die Frage gestanden, wie man es schaffen könne, dass sich bei 30.000 Studierenden, die die Leibniz-Uni hat, keine langen Schlangen an den Eingängen bilden. „Es würde viel zu lang dauern, wenn alle einzeln ihre CovPass-App und ihren Ausweis vorzeigen müssten“, sagt Gillen. Es beschleunige die Abfertigung enorm, wenn das Wachpersonal den nötigen Nachweis mit einem Blick erkenne.

Zwei Schlangen am Einlass

Andere Maßnahmen der Sichterkennung wie Aufkleber auf der Campuscard oder eine eigene App hätten sich als technisch nicht so schnell umsetzbar erwiesen, sagt Gillen. Sie zieht den Vergleich zu einem Festivalbesuch, bei dem solche Bändchen üblich seien. „Wer kennt sich besser mit der Abfertigung von großen Menschenmassen aus als Festivalbetreiber?“

Es werde an jedem Zugang zur Universität zwei Wachpersonen geben, sagt Gillen. Eine kontrolliere die Schlange mit den Bändchen, die andere den Zugang für Gestestete oder Personen die einen Impf- und Genesenen-Nachweise vorzeigen.

So werden die Impfbändchen der LUH aussehen Quelle: Leibniz Universität Hannover

Droht Diskriminierung von Ungeimpften?

LUH-Vizepräsidentin Gillen sagt, dass die Idee bei der großen Mehrheit der Studierenden und des Personals gut ankomme. Allerdings nicht bei allen. „Bei Einzelnen gibt es schon Sorge, dass die Bändchen für Diskriminierung sorgen könnten.“ Da das Tragen freiwillig sei, hält sie diese Gefahr aber für gering. „Wenn ich jemanden ohne Bändchen sehe, weiß ich nicht, ob die Person kein Bändchen tragen will oder ob sie nicht geimpft ist.“

Sie erachtet die Bändchen auch als Möglichkeit, das Sicherheitsgefühl von Studierenden zu erhöhen. „Nicht alle fühlen sich wohl damit, in die Präsenz zurückzukehren. Manche haben gefordert, dass wir 2 G machen. Aber das geht natürlich nicht“, sagt Gillen.

Die Ausgabe der Bändchen soll am 4. Oktober beginnen, ab diesem Datum wird auch kontrolliert. Es soll zwei zentrale Ausgabestellen auf dem Campus und weitere dezentrale an einzelnen Unigebäuden geben. Die zentralen Ausgabestellen sollen das gesamte Semester über geöffnet bleiben. „Wer es eklig findet, das Bändchen ständig zu tragen, kann sich jederzeit ein neues holen“, sagt Gillen.

Bändchen für 15.000 Euro bestellt

Die Umsetzung der 3-G-Regel sei mit hohem Aufwand und Kosten verbunden, sagt Sprecherin von Münchhausen. 50.000 Bändchen habe man bestellt, das habe etwa 15.000 Euro gekostet. Für den Wachdienst rechne man derzeit mit Kosten von etwa 50.000 Euro pro Woche. Diese Summe könne sich nach den ersten Erfahrungen in der Praxis aber noch ändern.

„Außerdem ist ein großer Teil des Uni-Personals gerade mit der Umsetzung der Regeln beschäftigt, weshalb andere Aufgabe nicht erledigt werden können. Diese Kosten lassen sich nicht beziffern“, sagt von Münchhausen.

Von Yannick von Eisenhart Rothe