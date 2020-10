Hannover: Leiche auf dem Raschplatz entdeckt

Hannover

Tot auf dem Raschplatz: Die Kriminalpolizei Hannover ist am Dienstagnachmittag zu einer Leiche hinter dem Hauptbahnhof gerufen worden. Wie die Behörde am Abend auf HAZ-Anfrage mitteilte, lag eine leblose Person neben einer Cocktailbar. Unbestätigten Informationen zufolge handelt es sich um einen männlichen Toten.

Der Notruf erreichte die Ermittler gegen 16.30 Uhr. Zum Geschlecht wollten die Beamten am Abend noch nichts sagen. Der Fundort befindet sich in einer Nische zwischen dem Lokal „Hangover“ und der Sparkassen-Kantine schräg gegenüber der Raschplatzwache. Nach Polizeiangaben stellte ein Notarzt den Tod der Person fest. Im Anschluss übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) und untersuchte den Leichnam. Erst gegen 19 Uhr war der Einsatz vor Ort beendet.

Toter Teil der Drogenszene?

Nach derzeitigem Stand gebe es allerdings keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, teilte die Polizei am Abend mit. Vorerst sei die Arbeit des KDD Routine – wie bei jedem ungeklärten Tod. Nachfragen, ob der Tote Teil des örtlichen Obdachlosen- oder Drogenmilieus war, konnten bislang nicht beantwortet werden. In der Nische halten sich regelmäßig Angehörige dieser Szene auf. Voraussichtlich am Mittwoch kann die Polizei nähere Angaben machen.

