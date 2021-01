Eine Obduktion soll klären, woran der Obdachlose Jim vom Lister Platz starb. Am Dienstag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover angeordnet, die Todesursache zu ermitteln. Weiterhin gibt es aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Verbrechen.

Jims Leiche wurde am Sonntagabend an der Bödekerstraße entdeckt. Zuletzt campte der 57-Jährige an einer Litfaßsäule nahe dem Lister Platz. Quelle: Peer Hellerling