Hannover

Es sind Attribute einer längst vergangenen Sportzeit. Mit Kameradschaft, Bescheidenheit und Zugewandtheit erwarb die Leichtathletin Erika Claus-Fisch Respekt und Sympathie. „Sie hatte für jeden ein offenes Ohr und ein freundliches Wort.“ So charakterisiert Walter Mahlendorf, Olympiasieger mit der deutschen Sprintstaffel 1960, die Klubkollegin von Hannover 96, die am Dienstag im Alter von 87 Jahren verstorben ist.

Hohe Wertschätzung für „Fischlein“

Die hohe Wertschätzung für „Fischlein“, so lautete der Spitzname der 1,57 großen Sportlerin, zeigte sich auch an ihrem 70. Geburtstag: Unter den Gratulanten waren Christa Stubnick, Gisela Köhler und Bärbel Meyer. Das Trio von Dynamo Ost-Berlin lief 1956 gemeinsam mit der Hannoveranerin in einer gesamtdeutschen Sprintstaffel Weltrekord. Internationale Medaillen gewann Claus-Fisch sechs Jahre später bei der Europameisterschaft in Belgrad – Silber über 4x100 Meter und Bronze über 80 Meter Hürden, dazu kamen 21 deutsche Meistertitel und diverse nationale Rekorde im Sprint, Hürdensprint, Weitsprung und Fünfkampf.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach ihrer Sportkarriere arbeitete Claus-Fisch als Lehrerin. In ihren letzten Lebensjahren lebte sie aufgrund einer Parkinson-Erkrankung zurückgezogen in Garbsen. Die Erinnerung an diese großartige Sportlerin lebt weiter – im Leichtathletikstadion am Maschsee, das seit 2009 ihren Namen trägt.

Von Carsten Schmidt