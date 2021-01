Hannover

Eigentlich sollte die neue Leinebrücke Späte Holzwiesen in Wülfel bis Ende des vergangenen Jahres wieder an ihrem alten Platz hängen und wie gewohnt für den Rad- und Fußgängerverkehr frei gegeben sein. Aufgrund von Schäden an der Holzkonstruktion war die alte Brücke im Herbst 2019 zunächst gesperrt und Mitte des vergangenen Jahres abgerissen worden, da sich eine Sanierung nicht mehr gelohnt hätte. Die anschließenden Arbeiten auf der Baustelle verzögerten sich jedoch – nun aber soll die Brücke schon ganz bald wieder überquert werden können.

Mitte Januar wurde der Brückenüberbau auf die Baustelle transportiert, mit einem 200-Tonnen-Kran eingehoben und auf die vorhandenen Widerlager abgesetzt. Die Gesamtkosten für die neue Brücke belaufen sich auf rund 650.000 Euro.

Brücke wird bis Ende Februar freigegeben

Die Bauarbeiten hatten sich verzögert, weil es Abstimmungsbedarf bei der statischen Ausarbeitung der Brückenkonstruktion gegeben hatte, erklärte die Stadtverwaltung kürzlich. Derzeit werden abschließende Arbeiten erledigt, etwa die Sanierung der zuführenden Wege. Spätestens Ende Februar soll die neue Brück freigegeben werden.

Von Lisa Eimermacher