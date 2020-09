Hannover

Ist das Gesundheitsamt der Region Hannover mit der Aufsicht über die von Corona-Fällen betroffenen Schulen überfordert? 240 Schüler der Leonore-Goldschmidt-Schule, der ehemaligen IGS Mühlenberg, sind am Montag wegen zweier positiver Corona-Fälle zu Hause geblieben. Eine Auskunft darüber, wie es mit den Schülern und den betroffenen Lehrern in den kommenden Tagen weitergeht, war nach Angaben der Schulleitung den ganzen Tag über nicht vom Gesundheitsamt der Region zu bekommen. So viele Schüler waren bislang an keiner Schule in der Region betroffen. Die ehemalige IGS Mühlenberg ist nach Angaben der Schulleitung mit rund 2000 Menschen, die dort täglich ein- und ausgehen, die größte Schule in Hannover.

Gesundheitsamt ruft nicht zurück

Nachdem am Wochenende bekannt geworden sei, dass zwei Schüler des zehnten Jahrgangs positiv getestet wurden, habe man in Abstimmung mit der Landesschulbehörde Eltern und Schüler des gesamten Jahrgangs informiert, dass die Schüler am Montag zu Hause bleiben müssten, sagt Schulleiter Michael Bax. Am Montag habe man mehrfach versucht, das Gesundheitsamt der Region telefonisch zu erreichen und immer wieder die Auskunft bekommen, man werde vom zuständigen Team Schule zurückgerufen. Dies sei allerdings bis zum Abend nicht geschehen. Das Gesundheitsamt der Region bestreitet das: Man habe vormittags mit der Schulleitung das Infektionsgeschehen telefonisch besprochen und als enge Kontaktpersonen mindestens 25 Personen identifiziert. Es sei davon auszugehen, dass noch mehr Menschen dazukämen. Das weitere Vorgehen werde am Dienstag besprochen. Eine Sprecherin räumte ein, dass es generell vereinzelt zu Verzögerungen kommen könne.

Jahrgang bleibt auch am Dienstag zu Hause

Lehrer, Schüler und Eltern hätten drängende Fragen, sagt dagegen Schulleiter Bax. Wie lange dauere die Quarantäne? Wer dürfe/müsse sich testen lassen? Wie sehe es mit Geschwisterkindern aus? Man habe den gesamten Jahrgang jetzt zunächst auch am Dienstag zu Hause gelassen. Dass es dem Gesundheitsamt nicht gelinge, einer so großen Einrichtung innerhalb eines Tages eine Rückmeldung zu geben, habe das Kollegium „kollektiv verwundert“. „Da fühlen wir uns schon alleingelassen“, sagt Bax.

Beschwerden auch vom Georg-Büchner-Gymnasium

Erst vor Kurzem hatte das Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze-Letter harsche Kritik am Gesundheitsamt der Region geübt. Die Behörde hatte dort überraschend wenige Tage nach Bekanntwerden eines Corona-Falles die Maßnahmen verschärft. Statt 40 Personen mussten plötzlich mehr als 130 Personen in Quarantäne. Die überraschende Wende habe für Verunsicherung und auch für Unverständnis gesorgt, hieß es vonseiten der Schulleitung.

Von Jutta Rinas