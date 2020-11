Hannover

Ein Stadtteil ist ein Gemeinwesen, in dem im öffentlichen Leben alles miteinander verwoben ist. Wohl für kaum einen hannoverschen Stadtteil gilt dieser Grundsatz so sehr wie für den Mühlenberg. Vorige Woche, am Martinstag, gab es für die Anwohner der Wohnviertel beiderseits der Bornumer Straße eine festliche Beleuchtung: Mehrere Initiativen um das Quartiersmanagement Mühlenberg ließen einen Abend lang die Fahlbuschbrücke illuminieren – und fünf ausgelassene Stunden lang genossen Kinder, Jugendliche und Eltern eine Lichterflut aus Farben und Sternen. Die Aktion war ein spektakulärer Ersatz für den ausgefallenen Laternenumzug. Und sie ist zugleich ein Symbol.

In Mühlenberg trennt die breite Trasse der Bornumer Straße einen ganzen Stadtteil. Die Fahlbuschbrücke ist für Fußgänger eine der wenigen Verbindungen. Sie vernetzt die Wohnhäuser am Canarisweg mit dem übrigen Mühlenberg; inklusive Ladenzeilen, Schulen, Kindergärten. Das Brückenbauwerk ist der perfekte Weg etwa zur Ladenzeile am Schollweg – gäbe es dort auch endlich wieder neues Geschäftstreiben. Seit über einem Jahr steht der Ladenkomplex verwaist; 2019 zog Penny als letzter Laden aus. Viele Anwohner warten auf einen Discounter als Nachfolger.

Die festliche Beleuchtung ist auch ein Symbol

Vernetzung, Teilhabe und gute Anbindung – auch dafür steht die Fahlbuschbrücke. Und diese Themen sind es unter anderem, um die sich Nachbarschaftsinitiativen, aber auch Kinder- und Jugendeinrichtungen gemeinsam kümmern. Das tun sie mit Diskussionsrunden, aber auch mit festlichen Angeboten. Auch jedes Jahr zum Martinstag. „Üblich war sonst immer ein Laternenumzug zum Martinstag“, berichtet Quartiersmanagerin Kerstin Koller. Der fiel – wie so vieles – coronabedingt aus. Die festliche Beleuchtung ist also auch ein Symbol dafür, dass trotz bestehender Widrigkeiten der Mühlenberg etwas für seine jüngsten Bürger tut. Auch das AWO-Beratungszentrum Buntes Haus vom Stauffenbergplatz mischte mit.

Die Fahlbuschbrücke verbindet die Wohnhäuser am Canarisweg mit dem übrigen Mühlenberg. Quelle: Marcel Schwarzenberger

Die Initiatoren holten mit der hannoverschen Veranstaltungsagentur Exposive auch einen Vertreter jener Branche ins Boot, die unter den wirtschaftlichen Folgen des Teil-Lockdowns besonders leidet. Einen Tag lang installierten Techniker Beamer, Leuchten und Steuertechnik auf und unterhalb der Brücke. Punkt 17 Uhr schalteten sie das Licht ein. Und die betongraue Fahlbuschbrücke explodierte regelrecht in einem Lichterreigen und tauchte Bornumer Straße wie die umgebenden Bäume in ein buntes Farbenmeer.

Ein Projekt der Stadtteilinitiativen

Zahlreiche Anwohner bestaunten das Spektakel von den Fenstern ihrer Hochhäuser und vor Ort. Die Veranstalter zogen die Dauer der Illumination eigens in die Länge, um Besucher einen größeren Zeitraum zu ermöglichen. „Wir haben auch auf eine Auftaktveranstaltung verzichtet, damit nicht zu viele Menschen auf einmal da sind“, berichtet Koller.

„Mühlenberg leuchtet“ ist ein jüngst aufgelegtes Projekt der Stadtteilinitiativen, um auch dem gegenwärtig verordneten Kulturstillstand Paroli zu bieten. Die Illuminierung der Brücke bildete den Auftakt. Gefördert wird das auch durch das Sanierungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg“. Weitere Ideen und Aktionen werden noch geplant.

Von Marcel Schwarzenberger