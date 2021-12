Hannover

Im Sekundentakt flimmern immer neue Namen über die Fassade des Rathauses. Hinter jedem von ihnen verbirgt sich ein eigenes Schicksal – und es dauert mehr als eine Stunde, bis alle 1001 Namen hier einmal erschienen sind. Allein diese lange Zeitspanne lässt etwas von der Monstrosität des Verbrechens erahnen.

Illuminiert: das Neue Rathaus. Quelle: Tim Schaarschmidt

Vor genau 80 Jahren, am 15. Dezember 1941, deportierten die Nazis in einem ersten Großtransport 1001 jüdische Menschen aus Hannover. Sie kamen zunächst nach Riga, später wurden viele von ihnen in verschiedene Konzentrationslager gesteckt. Nur 69 der Deportierten aus diesem Transport überlebten den Holocaust.

Namen und Gesichter der Deportierten

Mit seiner Illumination des Rathauses hat der Oldenburger Lichtkünstler Farschid Ali Zahedi, der sich schon in vielen künstlerischen Aktionen mit der Erinnerungskultur beschäftigt hat, symbolisch einige der verschleppten Männer, Frauen und Kinder in die Stadt zurückgeholt. Neben den Namen projizierte er auch überlebensgroße Porträts einiger Deportierter auf die Fassade. Immer wieder blieben Passanten stehen, um die Kunstaktion zu betrachten.

„Es geht darum, eine neue Form des Gedenkens zu finden“, sagt der der 61-Jährige, der aus Teheran stammt und seit Langem in Deutschland lebt. „Bilder sprechen Menschen emotional an – und es braucht immer neue Formen, um die Erinnerung insbesondere an junge Menschen weiterzugeben.“

Eindrucksvoll: Immer wieder blieben Passanten vor der illuminierten Rathausfassade stehen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Am Mittwochmittag hatte es bereits eine Gedenkveranstaltung am Opernplatz-Mahnmal gegeben, bei der Humboldtschüler symbolisch 1001 weiße Steine mit den Namenszügen der Verschleppten niederlegten.

Zum Jahrestag haben Stadt und Jüdische Gemeinde auch die mehrsprachige Website www.jüdisches-hannover.org freigeschaltet. Dort sind virtuell die Ausstellungen „Abgeschoben in den Tod“ von 2011 sowie „8 Objekte – 8 Schicksale“ und „Neue Epoche für Juden in Deutschland“ von 2016 zu sehen. Diese waren anlässlich früherer Jahrestage der Deportation entstanden.

Von Simon Benne