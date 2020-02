Hannover

Die Lidl-Filiale am Hauptbahnhof Hannover, normalerweise an 365 Tagen im Jahr geöffnet, bleibt fünf Wochen lang geschlossen – vom 27. Februar bis zum 2. April. Der Discounter wird um 100 Quadratmeter erweitert und modernisiert. Das bestätigte das Unternehmen am Montag. „Die 100 Quadratmeter größere Verkaufsfläche von dann 1170 Quadratmetern nutzen wir für eine ansprechendere Warenpräsentation und breitere Gänge“, sagte Tobias Mense, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Hildesheim.

Lidl will Stromverbrauch reduzieren

Im Rahmen der Modernisierung sollen ein neues Backregal und ein neuer Fliesenfußboden eingebaut werden, außerdem eine neue Decke. Die Wände werden gestrichen, der Pfandraum und der Personal- und Sanitärbereich umgebaut. „Einen wichtigen Aspekt der Modernisierung bildet die energetische Sanierung“, sagt Mense. Eine neue Elektrik, energiesparende LED-Beleuchtung und eine moderne Gebäudesteuerung sollen den Stromverbrauch deutlich reduzieren.

Nicht die größte Filiale, aber viel Laufkundschaft

Die Lidl-Filiale in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade im nördlichen Untergeschoss des Hauptbahnhofs verfügt insgesamt über eine Betriebsfläche von 1400 Quadratmetern und über 16 Kassen. Damit ist sie zwar nicht die größte Filiale in der Region Hannover. An dem Verkehrsknotenpunkt geht aber besonders viel Laufkundschaft ein und aus.

Bei Hannoveranern ist die Filiale beliebt, weil sie auch an allen Sonn- und Feiertagen geöffnet hat, und das bis 22 Uhr. So herrscht dort etwa an Weihnachten oft Hochbetrieb. „Ab 2. April wird die Filiale wieder wie gewohnt 365 Tage im Jahr geöffnet sein“, versichert Mense. Die Kunden erwarte dann das bewährte Sortiment mit rund 3800 Einzelartikeln.

