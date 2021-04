Hannover

Ein Bauarbeiter ist am Mittwochmorgen in Hannover von einer Leiter gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, erlitt der Mann vermutlich einen Beckenbruch und weitere Verletzungen. Der 39-Jährige kam ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich an der Kesselstraße auf dem Areal des Neubauprojekts Limmerquartier des Unternehmens Meravis.

„Der Notruf ging gegen 8.05 Uhr ein“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Nach derzeitigem Stand fiel der Arbeiter aus zwei Metern Höhe von einer Leiter und schlug auf dem Boden des Rohbaus auf. Wo und in welcher Etage genau der 39-Jährige zum Unfallzeitpunkt tätig war, ist noch offen. Polizei und Rettungsdienst trafen zeitgleich sechs Minuten nach der Alarmierung an der Baustelle ein.

Verletzungen an Becken, Armen und Beinen

Anwohner berichten von lauten Schmerzensschreien des Verletzten. Nach Schmieders Angaben wurde bereits ein instabiles Becken festgestellt – was auf einen Bruch schließen lässt. Darüber hinaus trug der 39-Jährige Verletzungen an Armen und Beinen davon. Ob auch diese gebrochen sind, ist noch unklar. Die Polizei wird nun das Gewerbeaufsichtsamt informieren. Dieses wird den Unfallhergang klären und prüfen, ob möglicherweise gegen den Arbeitsschutz verstoßen wurde.

An der Kesselstraße/Ecke Eichenbrink entsteht derzeit im Auftrag von Meravis das Neubauprojekt Limmerquartier. Auf dem Areal werden 210 Etagenwohnungen, 12 Reihenhäuser und 5 Gewerbeeinheiten gebaut, dazu eine Tiefgarage für Autos und Fahrräder. Zusätzlich wird eine Kita einziehen, wenn die Arbeiten im Sommer 2023 abgeschlossen sind.

Von Peer Hellerling