Das Fössebad in Limmer soll wie bisher geplant und gebaut werden – zumindest, wenn es nach dem Willen des Bezirksrats Linden-Limmer geht. Das Stadtteilgremium hat sich am Mittwochabend einstimmig dafür ausgesprochen, das 30-Millionen-Eur0-Projekt zügig voranzutreiben. Allerdings hatte der städtische Kämmerer den Neubau von Hallen- und Freibad bereits auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Stadt muss im Doppelhaushalt für die beiden nächsten Jahre – auch wegen der Corona-Pandemie – so viele Schulden machen, dass sie sich ein neues Fössebad nicht mehr leisten könne, argumentiert die Verwaltung.

Jahrelanger Kampf für das Fössebad

Das wollen die Bezirksratsfraktionen nicht gelten lassen. Es gebe einen erst Ende Oktober verabschiedeten Beschluss des Stadtrats, der einen Baubeginn für das Bad im Januar 2022 und eine Fertigstellung im August 2024 vorsehe, heißt es in dem einhellig verabschiedeten Antrag, den Grüne, SPD und Linke gemeinsam eingebracht hatten. Nach einem jahrelangen Kampf im Stadtbezirk für das Fössebad dürfe dieser Erfolg nicht einfach wieder einkassiert werden.

Mit zornigen und empörten Redebeiträgen – wie es sie in der Vergangenheit bei diesem Thema oft gegeben hatte – hielten sich die Fraktionsvertreter in der Bezirksratssitzung allerdings auffällig zurück. Sie können letztlich nicht über das Badprojekt entscheiden und sind vor allem darauf angewiesen, ihre Kollegen im Stadtrat zu überzeugen, das Vorhaben trotz der Sparvorgaben der Verwaltung nicht zu kippen.

Gardemin : „Sondermittel des Bundes einwerben“

„Mit diesem von einer breiten Mehrheit im Bezirksrat getragenen Beschluss gehen wir in die Haushaltsverhandlungen mit unseren Koalitionspartnern im Rat“, sagte Daniel Gardemin der HAZ nach der Sitzung. Er sitzt für die Grünen im Bezirksrat und ist zugleich neuer Fraktionsvorsitzender der Partei auf Ratsebene – in einer Doppelspitze mit Elisabeth Clausen-Muradian.

Gardemin sagte, es sei nicht plausibel, den Bau des Fössebads zu vertagen, um kurzfristig große Summen Geld einzusparen. Weil das Bad als Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft ( ÖPP) geplant war, würde ein Dritter die Baukosten vorfinanzieren, argumentierte er. Für die Stadt fielen über viele Jahre somit faktisch nur Miet– und Betriebskosten an, bis das Bad letztlich in städtischen Besitz übergehe. In der Grünen-Fraktion wird in diesem Zusammenhang auch darüber diskutiert, ob es möglich ist, das Fössebad über Ratenzahlungen in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro pro Jahr zu finanzieren – dafür soll beim Kunstrasenprogramm gespart werden. Gardemin erläuterte, es sei auch möglich, Sondermittel des Bundes für das Fössebad einzuwerben.

Einigen sich die Koalitionspartner im Rat?

Die SPD, neben der FDP Bündnispartner der Grünen im Rat, hatte indes schon zu verstehen gegeben, dass sie die Entscheidung der Stadt gegen das Fössebad mittragen würde. Nun kommt es darauf an, wie die Koalitionspartner sich einigen werden.

