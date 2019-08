An rund 30 Straßen in Hannover, an denen Radfahrer bisher die Radwege in beide Richtungen befahren durften, ist das nun nicht mehr erlaubt: Die Stadt hat in den vergangenen Wochen viele der beliebten Zweirichtungs-Radwege abgeschafft – weil sie musste. Das Land Niedersachsen hat darauf bestanden.