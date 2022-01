Hannover

Seit 23 Jahren ist er im Stadtteil etabliert. Doch der Kulturtreff Kastanienhof Limmer hat zunehmend Probleme. In dem Pavillon auf dem Gelände der Grundschule Kastanienhof, in dem der Treff untergebracht ist, ist schon lange zu wenig Platz. Zudem gibt es nur eine hauptamtliche Mitarbeiterin.

„Es zeigt sich immer deutlicher, dass der Kulturtreff dem spürbar gewachsenen Bedarf an sozialen und kulturellen Angeboten im Stadtteil nicht mehr nachkommen kann“, sagt Katja Bicker, Vorsitzende des Trägervereins. Vor allem durch den Zuzug im Neubaugebiet Wasserstadt werde sich die Situation weiter verschärfen. Darum fordert der Verein eine Erweiterung für den Treff – zunächst als Übergangslösung auf dem Wasserstadt-Gelände, mittel- bis langfristig dann als neues Stadtteilzentrum für ganz Limmer.

Früher war in dem Pavillon, auch „Villa Kastanie“ genannt, die Vorschule der Grundschule Kastanienhof untergebracht. Quelle: Christian Behrens

Kulturtreff Kastanienhof musste ausziehen

Der etwa 140 Quadratmeter große Pavillon ist ein dauerhaftes Provisorium. Die Stadt hatte ihn dem Kulturtreff zur Verfügung gestellt, nachdem die Grundschule Kastanienhof 2008 zur Ganztagsschule geworden war und im eigenen Gebäude mehr Platz benötigte. Bis dahin hatte der Treff seine Angebote direkt in der Schule gemacht. „Das war eine politisch gewollte Doppelnutzung“, berichtet Kulturpädagogin Charlotte Ost, die von Anfang an dabei ist und die Kurse und Veranstaltungen hauptverantwortlich organisiert. Auch nach 2008 durfte das Team des Kulturtreffs weiterhin einige Schulräume nutzen. Doch als 2018 die grundlegende Sanierung der Kastanienhofschule begann, musste der Treff komplett ausziehen.

Lesen Sie auch: Kommentar: Wachsender Bedarf nach Kultur

„Seitdem haben wir so wenig Platz, dass wir auf andere Räume im Stadtteil ausweichen müssen“, schildert Ost die Lage. So habe der Chor des Kulturtreffs erst in der Aula des Gymnasiums Limmer geprobt, dann im Gemeindezentrum von St. Nikolai. Mittlerweile hat er sich aufgelöst, zumal Corona hinzukam. Auch für Bewegungsangebote wie Yoga, Qi Gong und Gymnastik sei der Pavillon viel zu klein. Darum würden im Frühjahr und Sommer viele Angebote nach draußen verlegt, berichtet Ost. Doch in der kalten Jahreszeit gebe es kaum Alternativen. Immer wieder könnten geplante Angebote aus Platznot nicht realisiert werden.

140 Quadratmeter stehen im Kulturtreff zur Verfügung. Quelle: Christian Behrens

„Höchstes Maß an Flexibilität nötig“

„Es ist ein höchstes Maß an Flexibilität nötig“, sagt die 61-Jährige, deren Stelle von der Stadt finanziert wird. Bei den Kreativ- und Kulturangeboten für Kinder und Erwachsene arbeitet sie mit freien Dozentinnen und Dozenten auf Honorarbasis zusammen, eine 450-Euro-Kraft unterstützt sie organisatorisch. Laut Ost haben in der Zeit vor Corona jährlich bis zu 1870 Personen die Angebote genutzt; der Bedarf sei deutlich höher.

Alles unter einem Dach: Der Kulturtreff Kastanienhof. Quelle: Christian Behrens

„Wir brauchen schnellstmöglich einen zweiten Standort“, betont Vereinsvorsitzende Bicker. Sie und der Vorstand haben ein Konzept erarbeitet und der Stadt vorgelegt. Demnach sei zusätzlich zum Pavillon ein etwa 150 Quadratmeter großer „Stadtteilladen“ erforderlich, der möglichst auf dem Wasserstadt-Gelände liegen und – im Hinblick auf die bereits fertigen Wohnungen – noch in diesem Jahr eröffnen solle. Die Räume müssten von der Stadt gemietet sowie räumlich und personell entsprechend ausgestattet werden, sagt Bicker. Das Kulturtreffteam hält eine weitere Personalstelle für nötig.

Ab 2026, so heißt es in dem Konzept, solle dann ein etwa 500 Quadratmeter großes soziales und kulturelles Stadtteilzentrum entstehen, um auch auf längere Sicht dem Bedarf der Neubürgerinnen und Neubürger gerecht zu werden. Durch die Wasserstadt und weitere Baugebiete wie etwa an der Kesselstraße werde Limmer in den nächsten Jahren um rund 5000 Personen wachsen. Es gelte, „die anstehenden großen Herausforderungen im Sinne einer sozialverträglichen Stadtentwicklung zu meistern, die eine so deutliche Stadtteilerweiterung mit sich bringt“, erklärt Bicker. Im Rahmen eines Workshops in diesem Frühjahr sollten die Vorstellungen über die weitere Ausgestaltung und das Raumprogramm konkretisiert werden.

Verhandlungen mit Wasserstadt-Investor?

Kassenwart Ralf Schöning hebt hervor, dass der Verein zwingend auf die Unterstützung der Stadt angewiesen ist. Die jährlichen Zuschüsse von rund 73.000 Euro deckten den weitaus größten Teil der anfallenden Kosten ab. Durch Kursgebühren, Mitgliedsbeiträge und Spenden lasse sich nur ein vergleichsweise kleiner Teil erwirtschaften. Er regt an, Verhandlungen mit dem Investor der Wasserstadt aufzunehmen, um geeignete Räume zu finden. Denkbar seien bei der weiteren Konzeption des Stadtteilzentrums auch Kooperationen mit der Bürgerinitiative Wasserstadt, der Kirchengemeinde und anderen Initiativen aus dem Stadtteil.

Die hauptamtliche Mitarbeiterin Charlotte Ost arbeitet bei den Kreativ- und Kulturangeboten für Kinder und Erwachsene mit freien Dozentinnen und Dozenten auf Honorarbasis zusammen. Quelle: Christian Behrens

Stadtverwaltung unterstützt Raumsuche

Der Kulturtreff leiste neben der Kultur- und Bildungsarbeit auch eine „wichtige nachbarschaftliche Funktion“, erklärt Stadtsprecherin Anja Menge auf Anfrage. Das Raumproblem sei bekannt, der Treff sei in einem „nicht mehr adäquaten, benachbarten Pavillon“ untergebracht. Daher habe die Verwaltung seit 2017 bereits mehrere Standorte im Baugebiet der Wasserstadt und in angrenzenden Bereichen als mögliche Alternativen geprüft. Doch diese seien räumlich nicht geeignet oder zu teuer gewesen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Suche geht laut Menge weiter. Sollten passende Flächen gefunden werden, könnten diese dazu dienen, den vom Verein „als mehrjährige Zwischenlösung angedachten Stadtteilladen zu betreiben oder – wenn die Räumlichkeit die entsprechende Größe aufweist – auch als neuer Standort für den Kulturtreff genutzt werden“. In welcher finanziellen Größenordnung die Stadt die Einrichtung in einem solchen Fall unterstützen würde, lässt Menge offen. Sie stellt aber klar: „Eine Ausweitung der Zuwendung für eine weitere Personalstelle kann aus heutiger Sicht aufgrund der allgemeinen Haushaltslage verwaltungsseitig nicht in Aussicht gestellt werden.“

Von Juliane Kaune